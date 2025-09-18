Murió un nene de 7 años en un cumpleaños en Córdoba: en cinco días, ya son cuatro los menores fallecidos

Según relató la madre, el nene estaba jugando con sus amigos cuando, de un momento a otro, se sentó en una silla y se desvaneció.

Un nene de 7 años, identificado como Thian Toledo, murió tras descompensarse súbitamente mientras celebraba el cumpleaños de un amigo. Con este episodio, ya son cuatro los casos de menores que fallecen de esta manera en un lapso de cinco días en la provincia de Córdoba.

El trágico hecho tuvo lugar este lunes en la localidad de Capilla de los Remedios. Según relató la madre del pequeño al medio local El Doce, Thian estaba jugando con sus amigos cuando, de un momento a otro, se sentó en una silla y se desvaneció.

Una vez en el centro de salud, el niño sufrió un paro cardiorrespiratorio. A pesar de que el personal médico intentó reanimarlo durante 45 minutos, el pequeño falleció.

La causa de la muerte, por otro lado, está siendo investigada por la Fiscalía de 2º turno. Se ordenó la intervención de la Policía Judicial y se dispuso una autopsia al cuerpo del menor para esclarecer las circunstancias exactas de su fallecimiento.

Los otros tres angustiantes casos de menores que fallecieron súbitamente en Córdoba El caso más reciente es el de Lautaro Maineri, un adolescente de 15 años que murió tras descompensarse mientras jugaba al truco en la escuela Guarnición Aérea Ipet 251. El joven fue trasladado a la Clínica Vélez Sarsfield, donde los médicos le detectaron un coágulo en la cabeza en una zona inoperable.