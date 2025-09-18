Abusó de su esposa y fue condenado a 6 años de prisión: el duro calvario de la mujer

El Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de la localidad bonaerense de Balcarce condenó a seis años de prisión a un hombre de 49 años por abusar sexualmente de su esposa de manera continuada entre 2018 y 2021.

El fiscal Rodolfo Moure sostuvo que el acusado sometió a su pareja mediante violencia física e intimidación, en reiteradas oportunidades, durante la convivencia en la vivienda familiar.

En el debate oral, la víctima relató que el vínculo comenzó sin conflictos, pero desde 2018 empezó a sufrir maltratos físicos y psicológicos que luego se transformaron en violencia sexual .

La mujer también expuso que el condenado tenía problemas de consumo de alcohol y cocaína , y explicó que nunca había denunciado los hechos hasta noviembre de 2021, cuando la agresión alcanzó a sus hijos y decidió separarse .

Además de considerar el testimonio de la denunciante por su coherencia y permanencia en el tiempo, se examinaron informes interdisciplinarios y testimonios que confirmaron el contexto de violencia de género.

El fallo, firmado por el juez Gustavo Fissore, respaldó la acusación del fiscal y ordenó su inmediata detención bajo la modalidad de arresto domiciliario con control electrónico.

Fissore consideró como atenuantes la falta de antecedentes penales y el concepto social y laboral del acusado, así como su consumo problemático de alcohol. No obstante, lo declaró autor del delito de abuso sexual con acceso carnal continuado y dispuso su arresto domiciliario hasta que se formalice el monitoreo electrónico por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Mientras se instala el dispositivo, el cumplimiento de la pena quedará bajo supervisión de la comisaría de Balcarce y de la Secretaría del Tribunal mediante controles aleatorios y llamados telefónicos.