Riña en un boliche de Palermo: dos jóvenes heridos con arma blanca y cinco demorados

Una feroz pelea entre al menos diez jóvenes desató caos, corridas y escenas de violencia en la madrugada de este jueves a la salida de un boliche en el barrio porteño de Palermo. El hecho ocurrió en la reconocida discoteca Ink, ubicada sobre avenida Niceto Vega al 5600, entre Bonpland y Fitz Roy, y dejó un saldo de dos heridos de arma blanca que debieron ser hospitalizados.

Según informaron fuentes policiales, el enfrentamiento se habría originado dentro del local bailable tras el robo de una cadenita a un joven. Esa situación derivó en una riña que continuó en la vereda del establecimiento, donde la violencia escaló rápidamente.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, detalló en diálogo con el canal de noticias TN que los equipos de emergencia atendieron a dos víctimas: "Uno de 18 años con herida de arma blanca en el rostro, que fue compensado en el lugar y trasladado al hospital Fernández, y otro de 26 años con múltiples lesiones cortopunzantes, también derivado al Fernández".