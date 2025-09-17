Impresionante incendio arrasó con varias casas en un barrio de Las Heras

El incendio se inició cerca de las 21 en un terreno usurpado de los Cinco Mil Lotes. No hubo heridos y los daños serían totales en las viviendas afectadas.

Un fuerte incendio arrasó con varias casas del barrio Estación Espejo, más conocido como los Cinco Mil Lotes, de Las Heras. El fuego se expandió rápidamente por las precarias viviendas localizadas en un terreno usurpado. En la escena trabajaban bomberos del Cuartel Central y voluntarios de diferentes departamentos.

El siniestro se inició cerca de las 21, por motivos que se tratan establecer, en un conjunto de propiedades construidas con materiales de alta combustión, de acuerdo con fuentes del hecho.

Sin heridos Debido a eso, las llamas se propagaron con rapidez y arrasaron con todo. No obstante, los habitantes de los inmuebles alcanzaron a ponerse en resguardo y no hubo heridos de ningún tipo, sostiene la información policial.

Eso sí, se estima que los daños a las propiedades afectadas fueron totales y en el lugar trabajaban bomberos de la Policía y voluntarios de Las Heras, Godoy Cruz y Ciudad, con el objetivo de controlar el incendio y evitar que continuara creciendo.

Los videos del incendio Embed - incendio Las Heras 2