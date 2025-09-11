Las imágenes del incendio del Edificio Libertad de la Marina Argentina

El fuego habría comenzado en la parte de atrás del edificio, donde se realizan las prácticas de tiro, debido a una falla eléctrica.

El Edificio Libertad, perteneciente a la Marina Argentina y ubicado en Comodoro Py al 2000 frente al conocido Tribunal de Casación, sufrió un incendio importante en sus instalaciones. El fuego comenzó en la parte de atrás del edificio, cercana al estacionamiento, donde se practica tiro y presuntamente la causa habría sido debido a una falla eléctrica.

El momento en el que se incendia el Edificio Libertad Incendio en Edificio Libertad de la Armada

El operativo tuvo seis dotaciones de bomberos y seis ambulancias del SAME, y las 2000 personas que se encontraban en el edificio fueron rápidamente evacuadas.

Por el momento, las autoridades informaron que no hay heridos ni personas que fueran trasladadas de urgencia al Hospital, no obstante se oxigenaron cuatro hombres y cuatro mujeres.

El foco del incendio en el Edificio Libertad de la Armada Argentina.