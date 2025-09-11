ARCA: la subasta de instrumentos en Mendoza y un récord llamativo

La Aduana de Mendoza, a través de ARCA , anunció que el jueves 18 de septiembre se llevará adelante una subasta muy esperada donde saldrán a remate guitarras eléctricas y otros instrumentos musicales incautados. La convocatoria generó un nivel de interés histórico, con miles de participantes anotados.

La inscripción estará disponible hasta el día 16 de septiembre hasta el día 16 de septiembre y el furor por los bajos precios en relación a cómo se comercian en el mercado fueron los que llamaron principalmente la atención de mendocinos y argentinos en general.

Hasta este jueves ya se habían registrado más de 75.000 personas de distintos puntos del país para participar de la puja online, organizada en conjunto con el Banco Ciudad.

Los lotes incluyen guitarras de marcas reconocidas como Fender y Mercury, un bajo eléctrico, amplificadores, micrófonos y otros accesorios.

En total se pondrán a disposición 10 lotes, cuyo precio base conjunto ronda los 2 millones de pesos.

Cada instrumento se ofrece en el estado en que fue decomisado, luego de pasar por el proceso de control aduanero habitual: verificación, clasificación y tasación.

guitarra godin instrumentos Shutterstock

El sistema de remate será virtual, permitiendo que los interesados participen desde cualquier lugar del país. La inscripción permanecerá abierta hasta el miércoles 16 de septiembre al mediodía.

Para inscribirte seguí este paso a paso en la web del Banco Ciudad:

Ingresá al portal de subastas e iniciá sesión con tu usuario y clave. O generá tu usuario.

Una vez que ingreses, podrás visualizar el reloj regresivo que te indicará cuando comienza la subasta. Allí elegí la subasta de tu interés y suscribite. En caso de que desees también podés descargar las condiciones.

Allí deberás completar tus datos personales y aceptar las “Condiciones de venta” y presionar “siguiente”. Luego, deberás adjuntar el comprobante de depósito.

Te recomendamos descargar las “Condiciones de venta” para acceder a la información que necesitarás para completar los requisitos.

Qué precios tienen las guitarras de ARCA

Los precios de partida muestran una amplia dispersión: hay artículos que comienzan desde los $16.829, mientras que otros alcanzan bases de $250.000, según la marca, el tipo y el estado de conservación.

Un ejemplo destacado es una guitarra Fender Stratocaster, cuyo valor de mercado supera holgadamente el medio millón de pesos, que será ofrecida a un precio inicial considerablemente inferior.

Los instrumentos ya pueden ser vistos en el depósito de la Aduana de Mendoza, ubicado en la calle Peltier 721 de la capital provincial.

Allí se habilitó un espacio para que los potenciales compradores puedan revisar el estado de cada lote antes de ofertar.