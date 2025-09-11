El Gobierno simplificó trámites de exportación aérea: cuáles son los cambios

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) ha implementado una nueva normativa para simplificar y digitalizar los trámites de exportación por vía aérea . La medida, que busca modernizar los procedimientos aduaneros, promete reducir tiempos de gestión y errores, beneficiando directamente a las empresas exportadoras.

A través de la Resolución General 5756/2025, la Dirección General de Aduanas (DGA) digitalizó y automatizó dos documentos clave para las exportaciones aéreas: la Relación de Carga (Manifiesto de Carga de Exportación) y el Manifiesto de Consolidación de Exportación .

Ambos documentos ahora se gestionan a través de un aplicativo web que está conectado directamente al Sistema Informático Malvina (SIM) . Esto elimina los procesos manuales, lo que según ARCA, reducirá significativamente los tiempos de tramitación.

¿Qué responsabilidades tienen los agentes aduaneros?

La normativa establece que los agentes de transporte aduanero y los agentes consolidadores deberán actuar como depositarios fieles de la documentación. Esto busca garantizar la transparencia y la trazabilidad de todo el proceso de exportación.

¿Cómo consultar los cambios en los trámites de exportación aérea?

ARCA ha indicado que las pautas, el manual de usuario y los pasos para este nuevo procedimiento están disponibles en el micrositio “Manifiestos de Carga de Exportación” en su portal web oficial.