Pasaportes defectuosos: qué puedo hacer si tengo que viajar

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) informó que una serie de pasaportes argentinos emitidos recientemente presenta un defect o que impide su lectura en los escáneres utilizados en aeropuertos y puestos migratorios. Se trata de una falla que no es visible a simple vista, pero puede generar complicaciones a la hora de viajar al exterior. Así que, si tenés un viaje programado, te contamos qué podés hacer para estar preparado.

Según indicó el organismo nacional, el inconveniente afecta a documentos de la serie AAL que fueron impresos con una partida de tinta de seguridad provista por una empresa alemana. Esa tinta, utilizada en el proceso de personalización de los pasaportes , presenta una anomalía que interfiere con la lectura electrónica del chip incorporado en el documento.

La falla fue detectada por los sistemas de control en frontera y confirmada por técnicos del Renaper . A partir de ese hallazgo, el organismo retiró de circulación las partidas comprometidas y comenzó a emitir pasaportes sin este defecto.

Una serie de pasaportes salieron con una falla de la tinta de seguridad.

Los pasaportes potencialmente afectados pertenecen a la serie AAL y se encuentran dentro de los siguientes rangos numéricos:

AAL314778 a AAL346228

AAL400000 a AAL607599

AAL616000 a AAL620088

Qué recomiendan desde el Renaper ante la posibilidad de que haya más pasaportes defectuosos

El Renaper informó que, si bien el error no altera el aspecto físico del documento ni su validez formal, puede impedir su lectura en los controles automatizados, generando demoras o incluso restricciones al ingreso en otros países. Por esta razón, recomienda a los ciudadanos que revisen su número de pasaporte y, si se encuentra dentro de los rangos mencionados, lo presenten en una oficina del organismo o en un consulado argentino para su verificación.

Una vez realizado el análisis, la persona será notificada sobre el estado del pasaporte. En caso de que este documento presente un defecto, será reemplazado sin costo por uno nuevo.

Qué hacer si tengo un viaje y mi pasaporte tiene una falla

En caso de que una persona tenga un viaje próximo o deba presentarse a una entrevista para obtener una visa, puede solicitar un pasaporte de emergencia gratuito mientras se tramita el reemplazo del documento original.

Para quienes se encuentran en el exterior, la verificación y el reemplazo del pasaporte se realizan a través del consulado argentino más cercano. En estos casos, el trámite también es gratuito y el nuevo documento conserva la validez internacional requerida.