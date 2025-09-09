Más colectivos en el AMBA sumaron nuevos medios de pago además de la SUBE

Unas 15 líneas de colectivos de jurisdicción nacional y provincial se sumaron al sistema multiplataforma para pagar el boleto. Conocé cuáles son y cómo usarlos.

La medida fue anunciada por el Ministerio de Economía y Transporte, desde donde comunicaron que se incorporaron 15 líneas de colectivos dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En estos se podrá pagar a través del sistema multiplataforma de pago del boleto, además de la SUBE física o digital.

Esta medida, que entró en vigencia desde este martes 9 de septiembre, comprende el uso de tarjetas de débito, crédito y prepagas contactless, celulares y relojes con tecnología NFC, código QR y SUBE física o digital para abonar el boleto de transporte.

De todas formas, el valor del boleto se mantiene igual que al utilizar una SUBE registrada, sin importar el método de pago. Además, aquellos que usen una tarjeta SUBE seguirán accediendo a los beneficios sociales y al descuento por combinar colectivos de jurisdicción nacional, de la Ciudad de Buenos Aires, trenes y subtes.

Qué líneas de colectivos suman esta medida Las líneas de colectivos que sumaron estos nuevos medios de pago son:

En jurisdicción Nacional: 49, 57, 78, 86, 87, 88, 93, 97, 111, 127, 130, 180 y 193.

En jurisdicción Provincial: 410 y 429.