Vendimia 2026: así funcionará el transporte especial para llegar al Teatro Griego

La cuenta regresiva para la Vendimia ya está en marcha y, como cada año, la logística de traslado será clave para que el público pueda asistir sin inconvenientes. Entre el 7 y el 10 de marzo se pondrá en funcionamiento un operativo de movilidad específico que incluirá colectivos con recorrido especial.

Estas unidades están preparadas para personas con discapacidad y tienen un cuadro tarifario particular para taxis y remises. El objetivo es claro: ordenar el flujo de asistentes y facilitar el acceso a los distintos actos programados en el Teatro Griego Frank Romero Day, epicentro de la celebración mayor. Las autoridades definieron puntos de partida, horarios y valores para que quienes participen puedan planificar su viaje con anticipación.

El servicio de transporte general tendrá como base de salida la intersección de calle Perú y Godoy Cruz, en la Ciudad de Mendoza. Desde allí partirán las unidades hacia el predio vendimial durante las jornadas centrales.

El boleto fue fijado en $2100 y podrá abonarse mediante tarjeta SUBE, SUBE digital o con los medios electrónicos habituales ya habilitados. No se aceptará pago en efectivo dentro de las unidades afectadas a este operativo.

En cuanto al cronograma, el Acto Central se realizará el sábado 7 de marzo y el servicio comenzará a funcionar desde las 17. La repetición del espectáculo será el domingo 8, con traslado disponible a partir de las 18. Además, habrá cobertura los días lunes 9 y martes 10 desde las 17, en consonancia con las actividades previstas en el calendario oficial.

Unidades adaptadas para garantizar accesibilidad

Dentro del esquema también se contempló un servicio exclusivo destinado a personas con discapacidad. Las salidas estarán organizadas desde el mismo punto céntrico —Perú y Godoy Cruz— y operarán en coincidencia con las fechas principales.

Para el Acto Central del sábado 7, las unidades adaptadas comenzarán a circular desde las 17. En tanto, el domingo 8, jornada de repetición, el traslado especial estará disponible desde las 18. La intención es asegurar que todos puedan participar de la celebración en igualdad de condiciones, con vehículos preparados para cubrir requerimientos específicos de movilidad.

colectivos micros paro 3 Habrá colectivos gratuitos y pagos, unidades accesibles y tarifas diferenciales de taxis durante la semana de Vendimia.

Este dispositivo apunta a reforzar la inclusión en uno de los eventos culturales más convocantes de la provincia, donde cada detalle logístico impacta directamente en la experiencia del público.

Taxis y remises con tarifa especial y radio definido

El operativo también contempla valores diferenciales para quienes opten por trasladarse en taxi o remis. Durante los días de la Vendimia, la tarifa establecida para taxis será de $15.000, mientras que el servicio de remis tendrá un costo de $16.000.

Estas unidades podrán operar dentro de un radio previamente delimitado. El perímetro autorizado abarca, hacia el norte, las calles Suipacha, Coronel Plaza, avenida San Martín y Alberdi. Hacia el sur, el límite será el Zanjón Frías junto a Yrigoyen y Brasil. En dirección este se tomará como referencia la avenida Gobernador Videla, y hacia el oeste el sector del Teatro Griego.

Con este esquema, se busca ordenar el tránsito y evitar congestionamientos en los accesos al anfiteatro. Las autoridades recomiendan prever horarios de salida y regreso, especialmente en las noches de mayor concurrencia.

La Vendimia no solo es espectáculo y tradición. También es planificación. Y este año, el dispositivo de transporte apunta a que la experiencia comience mucho antes de que se enciendan las luces del escenario.