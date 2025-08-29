Un banco ofrece viajes en colectivo totalmente gratis: cómo acceder

En tiempos en los que un pasaje de colectivo cuesta más de $1.000 en casi todas las ciudades del país, el banco Galicia confirmó una medida clave para sus clientes que usan habitualmente el transporte público en su día a día. Se trata de un descuento que beneficiará a quienes cumplan con todos los requisitos.

Si sos de los que va a trabajar en micro o te gusta dejar el auto en casa para no gastar nafta por la crisis económica, este beneficio sin dudas que está pensado para vos. El banco Galicia se encuentra realizando un reintegro completo del pasaje en micro y también para quienes utilicen el subte.

Esta medida se encuadra en el fin de la utilización de la SUBE como único medio de pago en el transporte público. Una reciente desregulación del Gobierno nacional autorizó a que las tarjetas de débito, crédito y hasta billeteras virtuales sean tomadas por las validadoras.

Desde hace meses que las entidades bancarias o plataformas virtuales ofrecen promociones para abonar el boleto del micro con QR o con contacless para poder acceder a beneficios puntuales.

Pagar el colectivo con las tarjetas de débito o crédito y billeteras virtuales para obtener descuentos.

Cómo acceder al descuento del banco Galicia para viajar en colectivo gratis

El pago del pasaje se debe realizar exclusivamente con tarjetas VISA o Mastercard del banco Galicia desde la billetera virtual de la entidad financiera, con Apple o Google Pay.

Es válido aclarar que esta promoción rige para aquellos clientes del banco.

Los reintegros llegan al instante a la caja de ahorro del titular de la cuenta. Un detalle a tener en cuenta es que con tus Tarjetas de Débito y Crédito Visa Galicia, mediante NFC, desde Apple Pay y Google Pay, el tope de reintegro es de $10.000 por mes por tarjeta, lo que puede incluir varios viajes dependiendo su uso.

Mientras tanto, con tu Tarjeta de Crédito Mastercard Galicia, mediante NFC, desde Apple Pay y Google Pay, el tope de reintegro es de $15.000 por mes.

De todos modos, si no sos cliente del Galicia hay otros bancos que ofrecen promociones similares. Por ejemplo, el Banco Nación también tiene un descuento del 100% en viajes abonados con la plataforma BNA+ en colectivos y líneas de todo el país.