Pagos con código QR, tarjeta y celular: todas las líneas de colectivos en las que funciona la nueva modalidad

El sistema de transporte público argentino sigue incorporando nuevos medios de pago en colectivos y subtes , permitiendo abonar los respectivos pasajes con tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto, así como con celulares y relojes con tecnología NFC y códigos QR . Precisamente, en las últimas horas, la famosa plataforma Mercado Pago habilitó el pago del boleto de colectivo con QR en varias ciudades del país.

La medida, impulsada por la Secretaría de Transporte, complementa al sistema SUBE y se aplica en casi 200 líneas de todo el país.

Las tarjetas habilitadas son aquellas que poseen el símbolo de ondas curvas y pueden ser emitidas por bancos nacionales o extranjeros. Para pagar, los usuarios deben acercar la tarjeta o dispositivo NFC al validador o mostrar el código QR generado en aplicaciones habilitadas, sin necesidad de informar el método al conductor.

En el caso del QR, el pago puede realizarse con la aplicación BNA+, la de Mercado Pago o desde la app SUBE, seleccionando la opción correspondiente y presentando el código ante el lector.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el sistema ya funciona en 30 líneas bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y 61 líneas nacionales, entre ellas la 4, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132, 151, 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 37, 41, 53, 56, 67, 70, 71, 80, 85, 91, 92, 95, 96, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 114, 117, 123, 124, 126, 129, 134, 135, 136, 143, 145, 146, 150, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 178, 181, 182, 185 y 188.

En la provincia de Buenos Aires, la modalidad está habilitada en 41 líneas provinciales y municipales, incluyendo las 203, 205, 238, 252, 271, 283, 288, 297, 299, 311, 312, 314, 322, 324, 327, 329, 336, 338, 354, 373, 384, 392, 406, 422 y otras municipales como 500D (Merlo), 500 (General Rodríguez), 501G (Moreno), 503A (Merlo), 501E, 504C, 505 (Florencio Varela), 515 (Almirante Brown), 523 (Lanús), 570 (Avellaneda) y 583 (Quilmes).

pago colectivo con q4 chico

Todos los colectivos de las provincias en los que se puede pagar con QR

La implementación alcanza a diversas provincias. En Santa Fe, rige en líneas urbanas de Rosario y Rafaela, y en las interjurisdiccionales 910 y 915. Córdoba lo habilitó en líneas municipales de la capital y en Río Cuarto, Villa Allende y Villa María.

Por otra parte, Mendoza sumó el sistema en todas líneas provinciales del Gran Mendoza y San Rafael. San Luis, San Miguel de Tucumán, San Martín de los Andes, Bariloche, Tornquist, Tandil, Azul y Mar del Plata también participan.

En Jujuy, se incorporaron 25 líneas provinciales, entre ellas 3A, 6, 8, 8A, 8B, 9, 9A, 9B, 9C, 9D, 15, 15A, 20, 25, 25A, 25B, 25C, 45, 45A, 47, 50, 50A, 52, 60, 91 y 92. En Neuquén, está disponible en las líneas municipales de la capital y en la provincial 2, que conecta San Martín de los Andes con Junín de los Andes. En Catamarca, funciona en las líneas 101 a 109 y 201 a 207.