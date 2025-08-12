Mercado Pago: ahora podés pagar el colectivo con el celular de manera rápida y sencilla

Desde hoy, subirse a un colectivo en muchas ciudades del país va a ser distinto. Ya no hará falta llevar la tarjeta SUBE, ni preocuparse por si tiene saldo cargado. Ahora podés pagar el viaje mostrando un código QR desde la app de Mercado Pago . Es rápido, no necesita internet y funciona con cualquier celular.

La idea ya se probó en el subte de Buenos Aires y fue un éxito: en su primer mes, se hicieron más de un millón de pagos. Ahora, el sistema llega a 174 líneas de colectivos distribuidas en varias provincias y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El paso a paso es muy simple. Solo hay que abrir la app de Mercado Pago y elegir el ícono de QR o la opción “Pagar viaje con QR”. Después, seleccionás el medio de pago (puede ser dinero en cuenta, tarjeta de débito o crédito) y acercás el teléfono al lector del validador. En un segundo, el pago queda confirmado y el viaje comienza.

Lo mejor es que no se necesita conexión a internet ni tecnología NFC . Esto significa que, aunque no tengas datos móviles o saldo en tu tarjeta de transporte, podés viajar igual. Además, como el QR se genera en la app, funciona con cualquier modelo de teléfono.

Según una encuesta de la empresa, 8 de cada 10 personas creen que pagar con QR es más práctico que el sistema tradicional. La mayoría lo destaca por la rapidez: en cuestión de segundos, el viaje está pago. Otro dato interesante es que el 64% de los usuarios valora no tener que pensar en cargar la tarjeta SUBE, y el 65% planea usar este sistema en casi todos sus viajes.

Para quienes viajan todos los días, la diferencia se nota: no más filas en kioscos para cargar saldo, ni la frustración de descubrir que la tarjeta no tiene crédito justo cuando llega el colectivo.

Dónde ya está disponible

El pago con QR de Mercado Pago ya se puede usar en colectivos de AMBA, Catamarca, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro (Bariloche), San Luis, Santa Fe y Tucumán. La empresa anunció que seguirá sumando líneas y que la lista actualizada de recorridos habilitados se puede consultar en su página oficial.

La implementación se hará por etapas, para que todas las unidades tengan el validador compatible. De esta manera y con el paso de los meses se implementará en mas lineas de transporte de todo el país.

Para el transporte, es una forma de modernizar el servicio y reducir el manejo de efectivo. Y aunque todavía convive con los métodos de pago tradicionales, todo indica que en poco tiempo será algo común ver a los pasajeros acercar su celular al validador en lugar de la tarjeta.

Con esta novedad, Mercado Pago da un paso más para integrar el celular a la rutina de millones de personas. Y para quienes alguna vez se quedaron sin saldo justo cuando más lo necesitaban, esta opción es, sin dudas, un alivio.