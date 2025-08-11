Habilitan una nueva forma de pago del colectivo que facilita el uso

Se aprobó el pago del pasaje de colectivo con QR, sin necesidad de tener conectividad o una tecnología especial. Cómo se ejecuta.

El sistema de transporte de Mendoza tiene una nueva forma de pago: se podrá abonar el pasaje usando código QR a través del teléfono celular. Para hacerlo solo hará falta usar la cámara y tener una cuenta de billetera virtual habilitada. Hace falta que esté adecuado el sistema, pero la habilitación ya es oficial. En principio la plataforma Mercado Pago informó que ya está disponible. Pero podrían usarlo, según el plan original, todos los servicios que tengan QR.

La ventaja es que no es necesario tener un teléfono con tecnología NFC, como ocurría hasta ahora. Según informaron a MDZ fuentes del Gobierno de Mendoza, estaban a la espera de la habilitación del Banco Central para que se pudiera aplicar en todos los sistemas de pago.

Según informaron desde Mercado Pago, el sistema ya está habilitado. Y hay algunas diferencias. "A diferencia del QR que se emplea habitualmente para pagar en comercios, el usuario debe acercar su código QR de Mercado Pago al lector del validador y el pago del pasaje se confirma al instante", explicaron. No es necesario "contar con tecnología NFC, ni conexión a internet o datos móviles. Con esta opción, los usuarios podrán abonar con dinero en cuenta, tarjetas de débito o crédito que tengan adheridas en su cuenta".

Desde esa plataforma citan estudios propios en los que se menciona que "8 de cada 10 usuarios encuestados aseguran que pagar de esta forma es más simple y práctico, principalmente por su velocidad, y el 64% valora especialmente poder trasladarse sin preocuparse por tener saldo en su tarjeta de transporte. Además, el 65% piensa adoptar esta modalidad de pago en la totalidad o mayoría de sus viajes".

Cómo se paga el colectivo con el QR Además de los medios tradicionales, ahora se suma la posibilidad de usar el código QR. Para ello hay que seguir los siguientes pasos.