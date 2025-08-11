El pato Juan tiene carnet sanitario y puede vivir sin problemas en su casa en Maipú

El pato Juan se quedará a vivir en Maipú. Se realizará los controles sanitarios en el Centro de Atención Primaria Veterinaria.

La historia del pato Juan parece no tener fin y ahora se sumó un capítulo de la municipalidad de Maipú. Los empleados de la comuna lo fueron a buscar a su casa en la zona rural, lo revisaron y le entragaron su carnet sanitario para que puede estar en su casa sin problemas. Las autoridades se comprometieron a brindarle atención veterinaria primaria.

El pato Juan tendrá controles sanitarios La Municipalidad de Maipú festejó tener un nuevo vecino y se comprometió a brindarle atención sanitaria al pato Juan. "El pato Juan ya es vecino de Maipú. Recibió su carnet sanitario y será atendido en el Centro de Atención Primaria Veterinaria, que garantizará su bienestar con controles y cuidados especiales", escribieron en la cuenta oficial de "X" de la comuna al mando de Matías Stevanato junto a las fotos del ave.

Actualmente, el pato Juan está viviendo en la casa de su dueña Margarita Flores en una zona rural de Maipú. Como en la zona hay perros sueltos y zorros, Margarita y su esposo le construyeron una jaula para protegerlo y que no se escape.

El pato Juan se hizo conocido en las redes sociales los primeros meses del año porque se viralizaron fotos y videos del ave bañándose en un charco después de la lluvia, jugando con los perros salchicha o mirando vidrieras por la ciudad.

Las primeras preguntas surgieron sobre quién era el dueño del pato, una vez revelado el misterio -el pato Juan es de Margarita Flores la propietaria del puesto de plantas y flores sobre San Martín y Garibaldi- el pato desapareció y generó muchas hipótesis sobre su paradero. Su dueña, o su mamá humana, se encargó de explicar la situación: el pato Juan ya no podía ir al puesto de flores porque la municipalidad le notificó que no era un lugar seguro para el ave y las otras mascotas.