Asistentes gerontológicos: el oficio de cuidar a los más grandes crece en Argentina

En Argentina, cada vez más personas se vuelcan al cuidado de personas mayores en un país que, como una parte importante del mundo, envejece con rapidez. Existen diversas ofertas de formación accesible en el país para los llamados asistentes gerontológicos , brindadas tanto por el Ministerio de Capital Humano como la Unión Argentina de Prestadores de Servicios Gerontológicos.

Los asistentes gerontológicos ya no solo se ocupan del cuidado de la persona, sino que también acompañan esa tarea con la promoción de autonomía, de estímulos y respeto de derechos y de dignidad de la persona cuidada.

El Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios, mediante el Ministerio de Capital Humano, ofrece cursos gratuitos abiertos a mayores de 18 años con primaria completa, los cuales incluyen prácticas y la entrega de una certificación nacional habilitante.

Los asistentes gerontológicos son cada vez más requeridos y se presentan como una oferta laboral relevante.

Además, en la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 6571 propone el curso semestral semipresencial con contenidos sobre envejecimiento, síndromes geriátricos , marco normativo, socorrismo, y prácticas comunitarias.

Por otro lado, la Unión Argentina de Prestadores de Servicios Gerontológicos, a través de su plataforma virtual, brinda en todo el país la formación y actualización con certificación de asistente gerontológico , diseñado para capacitar a los interesados en el cuidado y atención de personas mayores. Incluye temas como la comprensión del envejecimiento, técnicas de comunicación, manejo de enfermedades comunes en la vejez y habilidades prácticas para brindar apoyo emocional y físico de los residentes.

asistentes gerontológicos

Qué dicen los expertos sobre los asistentes gerontológicos

Noemí Bedia, enfermera y responsable del área de Enfermería y Asistentes Gerontológicas de Edificio Manantial, señala que la formación de cuidadores de personas mayores debe contemplar una serie de características fundamentales como conocer los procesos del envejecimiento, las enfermedades prevalentes y los cuidados básicos de la salud.

“Es importante desarrollar habilidades prácticas para una movilización segura, higiene personal, detectar signos de alarma y primeros auxilios”, afirmó, “también hay que considerar una escucha activa, paciencia, empatía y el respeto por la autonomía porque todas estas condiciones son básicas en la relación con la persona mayor y su entorno”.

Asimismo, Natalia Godoy, vicepresidente de la Unión Argentina de Prestadores de Servicios Gerontológicos, sostuvo la importancia de promover la formación de quienes cuidan, ya que “capacitar desde el modelo de atención centrada en la persona, aprendiendo movilización segura, señales de alerta, comunicación empática y respeto por la autonomía, garantiza no solo mejores servicios, sino dignidad y un mejor envejecer”, expresó.

Además, esta formación genera empleos sostenibles, mayor formalización laboral y promueve una economía del cuidado que es clave para el futuro del país.

Bea Álvarez, licenciada en Comunicación y gerontóloga, trabaja en la capacitación de asistentes gerontológicos en la Subsecretaría de Personas Mayores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para ella, el asistente tiene que acompañar a esa persona mayor en las actividades diarias como ir a un médico, hacer una compra, en su higiene personal o vestirlo. “Cubre los grados de vulnerabilidad de la persona asistida”, aseguró.

Cada vez hay más adultos mayores con problemas para acceder a una vivienda propia. Foto: DPA

Una app para cuidados en el hogar

Para las familias que consideren que sus familiares pueden aún ser sostenidos en sus hogares y requieran cuidadores domiciliarios, existe la app Cuidarlos.

Se trata de una plataforma digital que brinda herramientas de autogestión remota para familias, cuidadores e individuos con el objetivo de ayudar y colaborar a transformar el cuidado domiciliario en una experiencia profesional y organizada manteniendo los parámetros de seguridad, tranquilidad y calidez en el propio hogar del paciente.

Puede accederse sin costo al servicio de una guía de cuidadores calificados de la Argentina para conocerlos, contactarlos y gestionar toda la relación a través de un primer contacto desde un celular.

También, desde https://app.cuidarlos.com/ pueden tomarse cursos para cuidadores de personas mayores dictados por especialistas que ayudan a comprender y acompañar mejor en esa etapa de la vida.