Cafayate: un colectivo fantasma atemoriza a toda la ciudad y se volvió viral

Estos últimos días se viralizó un video en las redes sociales que atemoriza a toda la ciudad de Cafayate , Salta: un colectivo fantasma que recorre la ruta 307, sin pasajeros ni un conductor visibles, y que se dirige hacia los Valles Calchaquíes.

Los vecinos de Cafayate y zonas cercanas, sin embargo, afirman ya haber visto el micro. Las leyendas urbanas pudieron darle una explicación a su aparición.

Según relatos de los lugareños, se trata de un antiguo colectivo de una empresa que dejó de operar hace décadas y que, sin embargo, aún se deja ver en las madrugadas por la Ruta Provincial 307.

La leyenda cuenta que este colectivo cubría el trayecto entre los pueblos del valle en la década del 90, y que atravesaba el temido tramo de El Indio, conocido por sus curvas cerradas y frecuentes accidentes.

El relato sostiene que esta unidad está atrapada en un bucle temporal, condenado a repetir eternamente su recorrido, como si una tragedia lo hubiese condenado a circular sin descanso.

Mirá el video del colectivo

Cafayate Colectivo Fantasma

Asimismo, algunos vecinos de Cafayate aseguran haberlo visto avanzar lentamente, envuelto en una niebla espesa y sin emitir ruido alguno. También coinciden en otro dato espeluznante: su aparición suele darse entre horas de la madrugada.

Los testigos lo han visto subir por la ruta como si realizara su recorrido habitual, pero nunca llega a destino. De hecho, quienes intentaron seguirlo aseguran que el vehículo simplemente se desvanece antes de alcanzar la cima del cerro.

Por otro lado, se cree que hubo intentos por documentar el fenómeno y que terminaron mal: se conocen casos de personas que desaparecieron tras perseguir al colectivo, y otros que sufrieron graves accidentes por intentar alcanzarlo.