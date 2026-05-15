Mercado Pago devuelve el 100% del boleto: cómo activar el beneficio

En un mes marcado por el peso del transporte en el gasto cotidiano, las billeteras virtuales volvieron a ganar espacio entre quienes buscan ahorrar en cada viaje. Mercado Pago mantiene durante mayo una promoción con reintegro del 100% para pagar colectivos y subtes con código QR, aunque no está disponible para todos los usuarios.

El beneficio funciona bajo una condición central: debe aparecer dentro de la aplicación y activarse antes de viajar. Según la información publicada, la devolución tiene un tope de $8.000 por usuario y rige hasta el 31 de mayo de 2026. En algunos casos, el monto puede variar según el perfil de cada cuenta o la notificación recibida dentro de la app.

La promoción está pensada para usuarios que recibieron la comunicación dentro de Mercado Pago. Por eso, antes de salir a viajar, conviene revisar la sección de beneficios. Allí puede aparecer un aviso vinculado al transporte público, con una leyenda similar a “pagá el colectivo y el subte con QR con 100% de reintegro” y el botón para activar la devolución.

Ese paso es clave. No alcanza con pagar el pasaje desde la billetera virtual si la promoción no fue habilitada previamente. Además, el reintegro se aplica a operaciones realizadas con QR en servicios adheridos. La Secretaría de Transporte informó que, además de SUBE física y digital, ya existen líneas donde se puede pagar con tarjetas sin contacto, celulares o relojes con NFC y códigos QR generados desde billeteras electrónicas.

Cómo activar la promoción en Mercado Pago

El procedimiento es simple. Primero hay que ingresar a la aplicación de Mercado Pago. Luego, entrar en la sección Beneficios y buscar el banner relacionado con transporte público. Si la promoción está disponible para esa cuenta, el usuario debe activarla antes de realizar el viaje. Después, al subir al colectivo o ingresar al subte habilitado, debe generar el QR desde la app y acercarlo al lector del validador.

En las unidades con pagos abiertos, el funcionamiento es similar al de otros medios digitales: con QR, se genera el código desde la billetera y se lo acerca al lector ubicado en el validador. Según Transporte, el valor del boleto es el mismo sin importar el medio de pago utilizado, aunque los beneficios sociales de la Tarifa Social Federal se mantienen para quienes abonan con SUBE física o digital.

Cuándo se acredita el reintegro

La devolución no es inmediata. De acuerdo con la información difundida sobre la promoción, el reintegro puede acreditarse entre las 72 horas y los cinco días hábiles posteriores al pago. Por eso, el usuario verá primero el descuento del pasaje y luego la devolución en su cuenta, siempre que la operación cumpla con las condiciones del beneficio.

La recomendación es revisar tres puntos antes de usarlo: que la promoción aparezca en la app, que esté activada y que el transporte elegido acepte pago con QR. También hay que mirar el tope mensual disponible, porque una vez alcanzado ese límite, los viajes siguientes ya no tendrán devolución. En un contexto donde varias promociones bancarias dejaron de estar vigentes, este tipo de reintegros puede representar un alivio concreto para quienes se mueven todos los días en transporte público.