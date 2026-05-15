El contundente comunicado de Irrigación sobre los desbordes cloacales en Los Corralitos

El Departamento General de Irrigación, a través de la Dirección de Regulación y Control de Agua y Saneamiento (DIRCAS) salió a hacer algunas aclaraciones, a través de un comunicado, tras la denuncia por desbordes cloacales en Los Corralitos. "El agua de estos operadores comunitarios mencionados puede utilizarse para consumo humano sin poner en riesgo la salud de los consumidores", expresaron desde el organismo.

Desde Irrigación manifestaron que se encuentran realizando controles bajo un esquema de monitoreo permanente sobre las redes de agua potable de los prestadores que operan en el área afectada. Por esto, informaron lo siguiente: "En función de las inspecciones y controles realizados, los parámetros de calidad del servicio de agua potable se mantienen dentro de los rangos establecidos por la normativa vigente, por lo cual puede concluirse que, hasta el día de la fecha, el agua de estos operadores comunitarios mencionados puede utilizarse para consumo humano sin poner en riesgo la salud de los consumidores".

Y aclaran: "Desde la Dirección de Aguas Subterráneas de Irrigación se informa a la comunidad que la toma directa de agua proveniente de pozos subterráneos NO es apta para el consumo humano, ya que esta agua no ha pasado por el debido tratamiento de potabilización".

En detalle, se continúan realizando controles de calidad del agua potable en las redes de los operadores:

Este jueves, un grupo de vecinos de Los Corralitos acudió al Polo Judicial Penal para presentar ante la Justicia un estudio bacteriológico realizado en distintos puntos de la zona y cuyos resultados son contundentes : la mayoría de las muestras determinaron que el agua "no es apta para el consumo humano".

Por pedido de los vecinos, el laboratorio de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) llevó adelante el examen, cuyas muestras se tomaron durante los primeros días de mayo. En la mayoría de los casos, se detectó contaminación.

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Uno de los casos más delicados fue el de una muestra tomada en una perforación de aproximadamente 30 metros destinada al consumo doméstico, donde se detectó Escherichia coli, una bacteria presente en agua o alimentos contaminados con materia fecal y que puede provocar diarrea severa, gastroenteritis e incluso afecciones que derivan en síndrome urémico hemolítico.

Otra muestra tomada en un grifo de un domicilio de la zona también fue declarada "no apta para consumo" luego de detectar la presencia una bacteria que puede generar infecciones, especialmente en personas inmunodeprimidas.

La respuesta de Aysa

La causa por los desbordes cloacales en Los Corralitos suma un capítulo más. Luego de que un grupo de vecinos presentara este jueves ante la Justicia un estudio bacteriológico que expone que el agua de la zona "no es apta para consumo humano", Aysam respondió y negó las acusaciones.

Concretamente, el titular de Aguas Mendocinas, Humberto Mingorance, aseguró que no existe contaminación en el agua de consumo humano.

En diálogo con el programa "MDZ Club" de MDZ Radio, el funcionario afirmó que se hacen estudios permanentes en la zona, y reafirmó que los mismos arrojan que no existen contaminación en el agua de Los Corralitos.

"Desde Aysam no somos los prestadores del servicio de agua potable, en esa zona hay operadores comunitarios. Sin embargo, nos han llegado informes de la Dirección de Regulación y Control de Agua y Saneamiento (Dircas), que es el organismo de control y donde se hacen estudios permanentes de todos los suministros de agua de las cooperativas que operan ahí, que aseguran que no hay contaminación en el agua de consumo humano", detalló.