Cómo evitar el fraude más común en Mercado Pago antes de perder todo

Está pasando cada vez más. Las estafas con billeteras virtuales crecieron y miles de usuarios de Mercado Pago quedaron expuestos por errores simples. Los delincuentes usan llamadas falsas, links trampa y mensajes que generan miedo para robar cuentas y sacar dinero en pocos minutos. Expertos en seguridad digital advierten que muchas víctimas entregan sus datos sin darse cuenta del engaño.

Una de las estafas más comunes comienza con una llamada o mensaje por WhatsApp. Los delincuentes se hacen pasar por empleados de Mercado Pago y alertan sobre una supuesta compra sospechosa o un problema de seguridad. El objetivo es generar urgencia para que la víctima entregue códigos de verificación o datos personales.

Desde Mercado Pago remarcan que nunca solicitan contraseñas, códigos ni instalación de aplicaciones por teléfono o redes sociales. También recomiendan desconfiar de cualquier contacto que presione para actuar rápido o ingresar a links desconocidos.

Otro fraude frecuente aparece en compras y ventas online. Algunos estafadores envían comprobantes falsos de pago para engañar vendedores. Otros intentan sacar la conversación fuera de la plataforma para pedir transferencias directas y evitar los sistemas de protección.

Para proteger la cuenta, expertos recomiendan activar la verificación biométrica y el doble factor de autenticación. La huella digital y el reconocimiento facial ayudan a bloquear accesos extraños si el celular cae en manos equivocadas.

Mercado Pago Foto: MDZ Mercado Pago Foto: MDZ

También conviene revisar las alertas de seguridad y controlar cada movimiento de la cuenta. Si aparece una transferencia desconocida o un inicio de sesión extraño, hay que cambiar la contraseña y reportar el problema desde la app.

Otro consejo importante es evitar redes WiFi públicas al usar billeteras virtuales. Muchos fraudes digitales aprovechan conexiones inseguras para capturar datos personales y contraseñas.