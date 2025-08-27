Nuevo aumento al transporte en CABA y Provincia: cuánto costará viajar en subte y colectivo desde septiembre

A partir del lunes 1° de septiembre, el subte y los colectivos que dependen de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires sufrirán un aumento de casi el 4%.

En el caso del aumento a los colectivos, no afectará a las líneas que dependen de Nación.

El precio del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrirá un nuevo aumento. Más precisamente, el subte y el colectivo actualizarán sus tarifas.

¿A cuánto sube el boleto de subte? A partir de septiembre, el viaje en subte costará $1071, lo que representa un aumento del 3,87%. Además, el Premetro sube a $374,85. Las tarifas tienen descuentos a medida que se hacen más viajes en el mes.

¿Cuánto costarán los boletos de colectivo en CABA y PBA? Aunque falta la oficialización en algunos casos, se espera un aumento del 3,9%. El boleto mínimo de colectivo pasará a costar $526,13 en CABA y $529,25 en Provincia de Buenos Aires (PBA). Los precios varían según la distancia del recorrido.

¿Qué líneas de colectivo suben sus tarifas en CABA? El aumento del 3,9% afectará a las 31 líneas de colectivo que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellas se encuentran la 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.