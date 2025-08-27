El Gobierno autorizó un nuevo aumento en el gas natural para financiar el subsidio a las zonas frías

El Ministerio de Economía estableció un recargo del 6,80% sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

El Gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles un incremento en el recargo aplicado al gas natural que ingresa al sistema de transporte. Según la resolución 1090/2025, publicada por el Ministerio de Economía, el porcentaje pasará a ser del 6,80% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), con el fin de garantizar la continuidad del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.

A qué se debe el aumento en el gas natural que informó el Gobierno La medida firmada por el ministro de Economía, Luis Andrés Caputo responde a la necesidad de cubrir mayores requerimientos financieros para sostener el esquema de compensaciones vigente en el sector energético.

El recargo alcanzará tanto a los volúmenes comercializados como a los destinados al autoconsumo, y su aplicación estará bajo la órbita del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que deberá ajustar los procedimientos de facturación.

Enargas puso fecha para la audiencia que establecerá nuevas tarifas para el gas natural Archivo El esquema de subsidios energéticos fue creado por el artículo 75 de la ley 25.565, modificado por sucesivas normas y reglamentado en 2002 mediante el decreto 786. Desde entonces, el valor del recargo ha sido actualizado en distintas oportunidades en función de la coyuntura económica y la necesidad de sostener el acceso de los usuarios residenciales al servicio de gas.

En este contexto, la resolución también establece que las comercializadoras deberán trasladar de manera íntegra el recargo sobre el precio del gas natural adquirido en el PIST, sin registrar ganancias ni pérdidas derivadas de su aplicación.