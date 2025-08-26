Martín Menem negó el contenido de los audios pero admitió vínculos con la Suizo Argentina

Martín Menem aclaró que conoce el circuito de droguerías por su empresa GenTech y defendió a Eduardo “Lule” Menem y a Karina Milei en medio del escándalo.

En el marco del escándalo por presuntas coimas difundidas a partir de grabaciones clandestinas que golpea al Gobierno, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reconoció que mantiene vínculo con Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la firma Suizo Argentina. Sin embargo, aclaró que esa relación se dio por su actividad privada en el rubro de suplementos dietarios y no por gestiones vinculadas al Estado.

"Se trata de una monumental operación, a 15 días de las elecciones, tal vez, del último reducto del kirchnerismo, que es la provincia de Buenos Aires", sostuvo el titular de la Cámara Baja al ser consultado por la filtración de los audios. Asimismo, enfatizó: "Es una operación pensada y diseñada, justamente, a dos semanas de las elecciones".

Martín Menem aseguró que las acusaciones al Gobierno son falsas En esta línea, Martín Menem subrayó que "nadie te puede aseverar que esos audios sean auténticos o no. Están super editados. Ahora, el contenido de los audios es absolutamente falso". Respecto al apartamiento de Diego Spagnuolo por parte del Gobierno Nacional, el presidente de la Cámara de Diputados señaló que fue por dos motivos: "o porque omitió denunciarlo en el acto ni bien tomó conocimiento. O, si estuviera hablando de chismes y vociferando adjetivos negativos sobre otros funcionaros del Gobierno".

Martín Menem defendió a la primera plana del Gobierno Además, desmintió que su primo Eduardo “Lule” Menem aparezca en un video a bordo de una Ferrari, y defendió tanto a él como a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Pondría las manos en el fuego por él y por Karina Milei”, afirmó.

En otro orden de cosas, Martín Menem explicó que su emprendimiento personal, GenTech, produce suplementos desde hace más de 20 años y que por esa razón conoce a buena parte de las droguerías del país. “Conozco a todo el mercado de las droguerías porque fabrico suplementos dietarios desde 2004. Mi emprendimiento, GenTech, le sigue vendiendo a farmacias, gimnasios y seguramente a muchas droguerías. No recomendé a Suizo Argentina, no me meto con el Estado”, sostuvo en una entrevista con LN+.