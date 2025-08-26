El Gobierno analiza trasladar la Andis al Ministerio de Salud mientras busca despejar sospechas tras el escándalo

Mientras el presidente Javier Milei mantiene silencio en público, el Gobierno intenta contener las repercusiones del escándalo por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad . En ese marco, en Casa Rosada prometen el avance de una auditoría jacobina que revise desde los contratos sospechados con la Suizo Argentina hasta el rol del personal. Como frutilla del postre, también analizan que el organismo deje de ser un organismo descentralizado y pase a depender del Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones.

Hasta el momento, la reacción del Gobierno frente a los supuestos audios de Diego Spagnuolo fue a destiempo e imprecisa. El jueves por la madrugada, luego de que la denuncia circulara por medios, redes y en las discusiones dentro del Congreso, el Ejecutivo decidió a apartar al exabogado del presidente de la Andis y anunció su intervención.

El hombre elegido para el trabajo fue Alejandro Vilches, un médico especializado en Gestión de Sistemas de Salud Pública y Privada que ya oficiaba como secretario de Gestión Sanitaria en el Ministerio de Salud. Según el vocero, Manuel Adorni, su tarea es "profundizar la gestión de auditorías y revalidación de pensiones" en el área.

Sin embargo, eso no frenó los cuestionamientos, que sobre todo en las redes ganaban terreno y apuntaban directamente contra la propia Karina Milei y su mano derecha, Eduardo 'Lule' Menem.

El secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud, Alejandro Vilches, que fue designado como interventor al frente de la Andis.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentó brindar unas primeras explicaciones, donde relativizó la cercanía de Javier Milei con Spagnuolo -el funcionario que más lo visitó en la Quinta de Olivos-, y aclaró que él "no ponía las manos en el fuego por nadie" , aunque sí confiaba en la inocencia de Karina y Lule.

Silencio presidencial y la apuesta de la Casa Rosada

Tomó hasta el domingo para que el propio Lule Menem publicara un comunicado en sus redes sociales, donde calificó las denuncias como una "burda operación política del kirchnerismo" y aseguró no tener ningún tipo de intervención sobre las designaciones en la Andis. Sus dichos serían luego refrendados por su primo Martín Menem, quien en una entrevista televisiva remarcó hasta el cansancio que él estaba dispuesto a poner las manos en la hoguera por 'El Jefe' y su pariente.

Por su parte, el presidente y su hermana mantuvieron absoluto silencio respecto a la materia, salvo por alguna publicación en las historias del libertario donde este compartió el descargo de la droguería Suizo Argentina -mencionada como intermediaria de las supuestas coimas- y la defensa de Martín Menem hacia Karina.

En ese marco, en Casa Rosada apuestan a mostrarse optimistas y aseguran que todo el ruido generado alrededor de la Andis "morirá en diez días", pasadas las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. Según los estrategas del Gobierno, el escándalo no repercutirá electoralmente, pero reconocieron que están realizando mediciones en la opinión pública que conocerán en los próximos días. Respecto al rechazo en las redes sociales, una fuente vinculada a Las Fuerzas del Cielo llamativamente le restó importancia al asunto y opinó que "el mundo digital es muy reducido".

Karina Milei - Martín Menem - Lule Menem Martín Menem, su primo Lule y Karina Milei, la tríada del Gobierno señalada por el escándalo de las supuestas coimas en la Agencia de Discapacidad.

Una auditoría con munición gruesa para despejar rumores

Sin embargo, para defender la imagen del Gobierno, y sobre todo la del presidente, un alto funcionario del Ejecutivo le aseguró a MDZ que la auditoría en la Agencia de Discapacidad promovida por Casa Rosada será "gruesa". Bajo esa premisa, no solo se prevén despidos y recortes, sino también la revisión de los contratos.

Este último punto no es menor, dado que en la última semana se conoció que la Suizo Argentina, la empresa de la familia Kovalivker señalada por el escándalo, multiplicó sus negocios con el Estado de una manera exponencial desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia. En comparación con 2025, la droguería pasó de tener contratos por $3 mil millones a más de $100 mil millones, según datos públicos, con varias dependencias del Estado.

En el riñón del presidente sostuvieron que "la Suizo" es una de las compañías más grandes del sector y afirmaron que las licitaciones que ganaron lo hicieron gracias a presentar ofertas más baratas. Algunas de esas licitaciones actualmente son investigadas por la Justicia.

Emmanuel Kovalivker Emmanuel Kovalivker, uno de los directivos de la Suizo Argentina, que fue interceptado por la Justicia con 266 mil dólares y 7 millones de pesos en efectivo mientras intentaba fugarse de su residencia en Nordelta. X

La Andis, bajo análisis

En paralelo a la auditoría, las altas esferas del Gobierno ponen la lupa sobre la condición de la Andis como organismo descentralizado, lo cual le permite manejar de forma autárquica su presupuesto, la designación de su personal y tomar decisiones internas. En ese sentido, para "garantizar mayor transparencia", en Casa Rosada evalúan trasladar la Agencia al Ministerio de Salud bajo el control de Mario Lugones, funcionario del riñón del asesor Santiago Caputo.

A diferencia de los organismos creados por ley del Congreso -como el caso del INTA o el INTI-, la Andis es un organismo que fue creado por el Poder Ejecutivo en 2017 a través del Decreto 698/2017, por lo que está dentro de las facultades de administración del Gobierno, que puede avanzar sobre él pese a no tener facultades delegadas.

En el mientras tanto, en la mesa chica del Gobierno aseguran que no van a tomar otro tipo de medidas hasta que "no se esclarezcan los hechos". "Si hay que cortar una cabeza, lo decide el presidente", aseguró alguien de su entorno a este medio, que además remarcó que sabía que "Karina no tiene nada que ver con el tema y Lule (Menem) lo negó". Un matiz sutil. De cualquier forma, en Balcarce 50 citan una máxima de Javier Milei: "Cualquier funcionario que haga algo que no corresponda va a ser ejecutado".