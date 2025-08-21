Guillermo Francos, sobre el escándalo de coimas que roza a Karina Milei: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se convirtió en el primer funcionario del Gobierno en hacer alusión públicamente al escándalo desatado por los supuestos audios del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, sobre un esquema de coimas en su cartera que involucraría a Karina Milei y su mano derecha, Eduardo 'Lule' Menem.

"Por supuesto que creo en la inocencia de Karina Milei y Lule Menem, todos, pero son temas que debe investigar la justicia", fue la escueta respuesta que dio el funcionario a CNN Radio al ingresar al Council of the Americas que se realiza en el Alvear Palace Hotel de la Ciudad de Buenos Aires.