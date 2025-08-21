Guillermo Francos compartió una frase que le dijo Javier Milei: "Debo ser el presidente menos cruel de la historia argentina"

"Ayer estuve haciendo uso del teléfono toda la tarde y al final sacamos un empate", exclamó Guillermo Francos en su ponencia del Council of the Americas, en referencia al veto que pudo blindar en el Congreso. "La semana pasada nos habían goleado", aclaró momentos antes el encargado de llevar las negociaciones más arduas del Gobierno.

Guillermo Francos planteo elogios y críticas Antes de su disertación, el encargado de exponer fue el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. Francos no dudo en calificarlo como el "mejor ministro de Economía de la historia", frase recurrente también en los discursos de Javier Milei. Además, abrió una ventana a la intimida del diálogo con el presidente, revelando una peculiar frase que este a veces repite: "Me dicen que soy cruel. Y en realidad, yo debo ser el presidente menos cruel que ha tenido la Argentina, porque me estoy fijando en el futuro de los argentinos, en el de los jóvenes y de quienes tienen que desarrollarse y vivir en este país’”.

Al mismo tiempo, Francos cuestionó a los legisladores que querían rechazar los vetos presidenciales, e incluso lo lograron con la Ley de Emergencia en Discapacidad. “Nadie planteó cómo había subido la discapacidad en nuestro país. No tuvimos ninguna guerra, no tuvimos ningún problema que haya generado discapacidades. Bueno, claramente, esas pensiones se utilizaron con fines políticos”, opinó.