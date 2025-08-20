Guillermo Francos apuntó y disparó contra la oposición: "Quieren hacerle daño al Gobierno"

El jefe de Gabinete de Ministros habló sobre la sesión clave de este miércoles en la Cámara de Diputados.

A partir del mediodía de este miércoles se esperan una sesión tensa en la Cámara de Diputados. El Gobierno deberá enfrentar a una oposición que pretende hacer frente a los vetos de Javier Milei en los proyectos de emergencia en discapacidad y jubilaciones. También serán puestos sobre la mesa los vetos a la moratoria previsional y la ayuda a Bahía Blanca.

Guillermo Francos dio su opinión al respecto, centrándose en una motivación política, a su entender, en las votaciones que se esperan para el día de hoy. Es la primera vez que la Cámara de Diputados sesiona luego del agónico cierre de listas nacionales. En cuanto a las elecciones, el jefe de Gabinete se mostró optimista en el día de ayer, cuando pronóstico que el oficialismo ganará con un 40% la provincia de Buenos Aires y las elecciones nacionales.

guilermo francos Guillermo Francos durante su última alocución en el Congreso. Foto: Archivo Archivo Las declaraciones de Guillermo Francos "Pretenden una sanción absolutamente política", sentenció Francos al aire en el programa de Eduardo Feinmann. El político aclaró que los proyectos no tienen dictamen de comisión previo, por lo que necesitarían dos tercios para poder tratarse y repetir esa cifra de querer insistir. Esta actitud la consideró como "poco seria" y una jugada en "virtud de las elecciones que se aproximan".