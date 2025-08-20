Jubilados y gremios realizan una nueva marcha contra los vetos del presidente Milei

Jubilados, las dos CTA y ATE confluirán en el Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha para rechazar los vetos a leyes previsionales y de discapacidad

Este miércoles habrá una marcha “multisectorial” encabezada por organizaciones de jubilados, que coincidirán con las dos fracciones de la CTA y el gremio de estatales ATE.

El Congreso volverá a ser escenario este miércoles de una marcha “multisectorial” encabezada por organizaciones de jubilados, que coincidirán con las dos fracciones de la CTA y el gremio de estatales ATE en el marco de una Jornada Nacional de Lucha.

El reclamo central será exigir a la Cámara de Diputados que rechace los vetos del presidente Javier Milei a la ley de aumento jubilatorio y a la de emergencia en discapacidad.

Las movilizaciones tendrán distintos puntos de partida. Los jubilados, agrupados en colectivos como Jubilados en Lucha y Jubilados Insurgentes, se concentrarán desde las 15, en tanto que la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma lo harán a partir del mediodía, en rechazo de las medidas del Ejecutivo. Además, familiares y personas con discapacidad se sumarán tras una vigilia que comenzó en Plaza de Mayo.

Marcha por los jubilados ATE, por su parte, convocó a un paro de 24 horas en la Administración Pública Nacional, con asambleas en diferentes reparticiones y suspensión de actividades en todo el país.

En paralelo, la Cámara de Diputados debatirá una sesión clave impulsada por los bloques opositores, que incluye no solo la discusión sobre los vetos presidenciales sino también proyectos de los gobernadores vinculados a la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles.