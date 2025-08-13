Jornada de reclamos contra el Gobierno: paro en el Garrahan y marcha de jubilados en el Congreso

Este miércoles estará marcado por varias protestas. Jubilados marchan al Congreso y el Garrahan para 24 horas en rechazo a recortes y falta de presupuesto.

Este miércoles estará marcado por dos protestas contra el Gobierno nacional. A la movilización de jubilados hacia el Congreso, se sumará un paro con marcha de los trabajadores del Hospital Garrahan, ambas en rechazo a medidas de Javier Milei.

Por un lado, jubilados y organizaciones políticas volverán a concentrarse en la Plaza del Congreso a partir de las 16. Además de su habitual reclamo de los miércoles, esta vez sumarán su repudio al veto presidencial contra la ley que otorgaba aumentos previsionales y extendía la moratoria jubilatoria. La convocatoria anticipa un nuevo despliegue de seguridad en la zona.

En paralelo, el personal del Hospital Garrahan llevará adelante un paro de 24 horas desde las 7, en demanda de la aprobación “urgente” de la emergencia pediátrica y un incremento salarial “inmediato”. La jornada incluirá una movilización a las 10.30 hacia la sede central de la obra social Unión Personal, ubicada en Tucumán 949, para manifestar su rechazo a los copagos adicionales que comenzaron a cobrarse el 1° de este mes.

Los motivos del paro de los trabajadores del Hospital Garrahan La medida fue resuelta en una asamblea, donde se denunció que el tratamiento legislativo de la ley de emergencia pediátrica, ya con media sanción y que contempla aumentos de presupuesto y salarios, no avanza al ritmo de las necesidades del hospital.