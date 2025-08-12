El Gobierno mantuvo reuniones contrarreloj con aliados para definir las candidaturas nacionales.

El Gobierno no pierde tiempo y avanza con reuniones claves para el armado de las listas, a cuatro días de que se venza el tiempo para la presentación de candidatos por las elecciones nacionales de octubre .

La mesa política de los libertarios se reunió este martes, como es habitual, y avanzó en la estrategia política de cara a dos meses fundamentales para el Ejecutivo pensando en los comicios bonaerenses de septiembre y los nacionales del mes siguiente. Estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , el asesor Santiago Caputo ; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos ; su segundo en Interior, Lisandro Catalán , y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem .

En paralelo a ese cónclave de funcionarios libertarios, al mando de “El Jefe”, hubo un nutrido movimiento de dirigentes políticos, todos ellos aliados a La Libertad Avanza salvo algunos casos de referentes propios del interior del país.

En todos estos casos el karinista Eduardo “Lule" Menem , uno de los principales armadores de LLA en materia territorial, hizo de anfitrión en su oficina del primer piso de la Casa Rosada. Por un lado, se lo vio al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo .

En el frente oficialista La Libertad Avanza + Cambia Mendoza ya se conocen los nombres de los postulantes propuestos por el radicalismo para las distintas categorías, pero todavía resta conocer los dirigentes provenientes de las filas libertarias.

Cornejo reiteró que la UCR y LLA acordaron un poder de veto cruzado para los nombres que se propongan para la Legislatura provincial, en caso de que se intente incorporar algún dirigente de marcada trayectoria opositora al Gobierno provincial. No obstante, el mandatario mendocino reconoció que esa facultad no tiene alcance para la lista de candidatos a diputados nacionales.

En ese sentido, el mandatario provincial reveló dos posibles nombres que podrían sumarse a la nómina de postulantes al Congreso, en representación del espacio libertario. Uno de ellos los señalados es Álvaro Martínez, actual diputado nacional del bloque de La Libertad Avanza pero con origen en el PRO de Mendoza y que finaliza su mandato a fin de año.

Alfredo Cornejo en Casa Rosada Alfredo Cornejo en Casa Rosada NA

El otro dirigente apuntado por Cornejo es ni más ni menos que Facundo Correa Llano, titular de LLA en Mendoza y diputado nacional que tiene mandato hasta 2027. No obstante, se especula con que podría renunciar y encabezar la lista este año para extender su estadía en el Congreso hasta 2029.

La otra visita que se destacó es la del presidente del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, quien fue una pieza clave para la convergencia electoral con los violetas.

Al término de ese encuentro con “Lule”, Ritondo habló con MDZ. Evitó hablar de las candidaturas que están negociándose entre ambos espacios para las elecciones nacionales, pero sí hizo hincapié en el debate bonaerense.

“Ya tuvimos en la Provincia de Buenos Aires, el otro día, con la presentación también de los ocho candidatos que encabezan la lista de las otras secciones electorales. Ahora vamos a La Plata y, bueno, son parte de los actos de todo el resto de la campaña, que es donde va a estar presente el presidente acompañando la lista de esta alianza en la Provincia”, indicó el diputado, con alusión al acto que encabezará el jueves Milei en La Plata.

“Lo que intentamos en esa foto es mostrar que Kicillof nunca más, la inseguridad nunca más, la educación manejada por Baradel nunca más. Vamos a ganar en la Provincia de Buenos Aires porque creo que ha elegido un modelo, el país, y lo va a elegir la Provincia de Buenos Aires, que es el apoyo al presidente y a la política del presidente que va a llevar a la normalidad argentina”, agregó el referente del PRO, quien finalizó, entre risas: “Nos vamos a ir de gira por todos los barrios”.

Sobre las candidaturas a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires, solo buscó desmarcarse de las tensiones que hay en el territorio porteño: “En la Provincia lo tenemos bien ordenado, pero no quiero hablar de eso ahora”.

Por otra parte, asistió este martes el presidente del bloque libertario en el Senado, Ezequiel Atauche. Si bien el jujeño está monitoreando el posible avance K en la Cámara Alta por el pedido de sesión para los distintos temas que incomodan al Gobierno en materia fiscal, llegó a Balcarce 50 para definir las candidaturas en su provincia.

Además, el subsecretario de Gestión Institucional recibió al exdiputado Alfredo Olmedo, de Salta, quien es alguien cercano a los libertarios.