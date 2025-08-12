La Libertad Avanza define los detalles del acto de Javier Milei en La Plata con el cierre de listas en el horizonte

Corre la cuenta regresiva para el acto de La Libertad Avanza en La Plata programado para este jueves y los estrategas de Casa Rosada ultiman los detalles de la presentación de Javier Milei con sus candidatos mientras discuten en paralelo el cierre de las listas nacionales en el distrito, que tiene fecha límite para este domingo 17 de agosto.

Sebastián Pareja, mano derecha de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires y presidente del partido en el distrito, ya es una presencia habitual en Balcarce 50, en una semana marcada por el gran lanzamiento que preparan los libertarios en el Club Atenas de La Plata este jueves desde las 17.

Se trata de un escenario donde el peronismo realizó muchos de sus actos, incluido uno en septiembre del año pasado en el cual Máximo Kirchner se dirigió hacia una tribuna cubierta por una bandera que rezaba "Nada sin Cristina". "Les vamos a robar todas las banderas", se burlaba un funcionario en diálogo con este medio.

Según pudo saber MDZ , el acto tendrá como figura central al presidente, que llegará acompañado de buena parte de su Gabinete para mostrarse junto a sus ocho candidatos seccionales ante un público que se espera alcance las 6 mil personas.

El folleto del acto de lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza en el Club Atenas de La Plata que protagonizará Javier Milei.

Dado el poco nivel de conocimiento que tienen algunos de los aspirantes, se evalúa que cada uno pueda tener una breve presentación de uno o dos minutos frente al auditorio. Se trata de Diego Valenzuela (candidato en la Primera), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava).

Un clima marcado por el cierre de listas

Luego tomará la palabra el propio Pareja, a quien una fuente con despacho en Balcarce 50 señalaba como potencial candidato a diputado nacional en octubre. El propio armador forma parte del diseño de esa lista, que ya tiene anunciado hace meses el liderazgo de José Luis Espert.

Además, producto de las negociaciones con el PRO para cerrar la alianza en tierras bonaerenses, también tendrán su oportunidad de renovar sus bancas los amarillos Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro y Florencia de Sensi: estos últimos, dos figuras del riñón de Cristian Ritondo, el negociador de Mauricio Macri en la Provincia.

Javier Milei La Matanza Javier Milei junto a sus candidatos bonaerenses, su hermana Karina, Patricia Bullrich, José Luis Espert, Cristian Ritondo y Sebastián Pareja. El lema de la campaña: "Kirchnerismo nunca más". La Libertad Avanza

Del otro lado de la General Paz, todavía manejan varias hipótesis, aunque la ficha puesta es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para encabezar la lista de Senadores. Para escoltarla, se mencionaba la posibilidad de buscar un economista condimentado al estilo Milei como Agustín Etchebarne o los integrantes del Consejo de Asesores presidencial Miguel Boggiano y Ramiro Castañeira. También se mencionaban otras figuras como el abogado Alejandro Fargosi, quien tuvo un rol activo en la redacción de la versión libertaria de Ficha Limpia, o el cineasta Diego Recalde.

Reuniones clave en Casa Rosada

A cargo de esas definiciones (y tantas otras) están Karina Milei y su mano derecha, Eduardo 'Lule' Menem, quienes participaron este martes de una nueva edición de la "mesa chica" que integran junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; su segundo, Lisandro Catalán; y por supuesto, el asesor presidencial, Santiago Caputo.

La presentación de candidatos vence este domingo y todavía hay mucho por trabajar, especialmente en aquellos distritos donde La Libertad Avanza se alió a los gobiernos locales, como es el caso de Entre Ríos, Chaco, Mendoza y CABA.

En ese marco, este martes fueron vistos ingresar a las oficinas de Lule Menem en el primer piso de la Casa Rosada al exdiputado Alfredo Olmedo, que hoy suena como candidato a senador nacional por Salta, y a Cristian Ritondo, recientemente bautizado con los colores libertarios en Villa Celina, La Matanza, donde Milei posó junto a sus candidatos.

Mientras tanto en la provincia de Buenos Aires, a la espera de nuevas recorridas de candidatos junto a figuras de peso nacional como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, o el propio Javier Milei, la estrategia libertaria tiene preparados para esta tarde nuevos spots publicitarios que insistan una y otra vez con el lema oficial de la campaña: "Kirchnerismo nunca más".