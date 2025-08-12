Mendoza y su cocoliche electoral: ¿quién gana cuando todos pierden?

Libertarios y radicales crean en Mendoza una alianza electoral para ganar, mientras las terceras vías se hunden en la fragmentación. Análisis de una campaña que se viene donde el poder importa más que las ideas.

El “cocoliche mendocino” no es un dialecto, pero en política puede volverse lengua franca. La alianza entre Cambia Mendoza (oficialismo provincial) y La Libertad Avanza (oficialismo nacional) demuestra que, más allá de diferencias ideológicas, lo que une a estas fuerzas es su base electoral y la voluntad de gobernar. Sí, es una mezcla inesperada (como aquel híbrido de español e italiano de los inmigrantes), pero su objetivo es claro: ganar por el poder.

Las grandes perdedoras de este "cocoliche electoral" son las terceras vías, agrupaciones que, unidas, podrían arañar hasta el 30% del electorado, pero que hoy navegan en la irrelevancia. El Partido Verde, Libres del Sur; la Alianza Provincias Unidas (con el PRO y Difonso a la cabeza) y el Frente Libertario Demócrata (donde el Partido Demócrata terminó aliado con el Partido Libertario) no lograron articular una alternativa clara. Mientras el oficialismo y LLA capitalizan el descontento, estas fuerzas quedaron atrapadas en sus contradicciones y por supuesto, sus egos.

El frente Cambia Mendoza + LLA es, sin duda, el experimento más audaz. Por un lado, el oficialismo provincial busca oxígeno en el arrastre nacional de Milei; por otro, los libertarios mendocinos, necesitan estructura territorial. Es una alianza de conveniencia: el radical mendocino aporta votos duros, los libertarios, energía anti "casta". ¿Habrá coherencia ideológica? Probablemente no, pero en política, como en el cocoliche, a veces lo que importa es hacerse entender, aunque sea a medias.

Mientras tanto, las terceras vías parecen condenadas a ser el "dialecto olvidado" de esta contienda. El partido político del expresidente Mauricio Macri, que en otras provincias es alternativa, en Mendoza se diluye en una alianza donde no solo hay detractores del presidente Javier Milei sino que pierde protagonismo en un rejunte de estructuras.

El Frente Libertario Demócrata parece una contradicción en sus términos (unir al tradicional Partido Demócrata con libertarios que cuestionan el status quo), pero encuentran sentido en su temprano apoyo a “Las fuerzas del cielo” y su rechazo al kirchnerismo. Aunque comparten valores como la libertad individual, su impacto electoral será limitado: con suerte, rasparán un dígito. Más que una apuesta por el poder inmediato, esta alianza busca marcar posición en el espectro político mendocino.