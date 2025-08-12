Cornejo reveló los nombres de dos dirigentes libertarios que podrían ser candidatos a diputados

A días del cierre de listas de candidatos para las próximas elecciones, el gobernador Alfredo Cornejo reveló los nombres de dos dirigentes mendocinos que podrían ser propuestos por La Libertad Avanza (LLA) para integrar la nómina de postulantes a diputados nacionales en el frente que confirmó el espacio libertario con Cambia Mendoza .

El próximo domingo 17 de agosto vence el plazo para la presentación de las listas de candidatos que competirán en las elecciones legislativas del 26 de octubre. En el frente oficialista La Libertad Avanza + Cambia Mendoza ya se conocen los nombres de los postulantes propuestos por el radicalismo para las distintas categorías, pero todavía resta conocer los dirigentes provenientes de las filas libertarias.

En medio de esa expectativa, el gobernador Alfredo Cornejo reiteró que la UCR y LLA acordaron un poder de veto cruzado para los nombres que se propongan para la Legislatura provincial, en caso de que se intente incorporar algún dirigente de marcada trayectoria opositora al Gobierno provincial. No obstante, el mandatario mendocino reconoció que esa facultad no tiene alcance para la lista de candidatos a diputados nacionales.

En ese sentido, reveló dos posibles nombres que podrían sumarse a la nómina de postulantes al Congreso, en representación del espacio libertario. Uno de ellos los señalados es Álvaro Martínez, actual diputado nacional del bloque de La Libertad Avanza pero con origen en el PRO de Mendoza y que finaliza su mandato a fin de año.

El otro dirigente apuntado por Cornejo es ni más ni menos que Facundo Correa Llano , titular de LLA en Mendoza y diputado nacional que tiene mandato hasta 2027. No obstante, se especula con que podría renunciar y encabezar la lista este año para extender su estadía en el Congreso hasta 2029.

“El interlocutor es Facundo Correa Llano, que es el presidente y el apoderado de La Libertad Avanza”, indicó este martes el gobernador mendocino durante una conferencia de prensa y reconoció que es posible que el dirigente libertario sea candidato en estos comicios: “Entiendo que es una posibilidad, pero en ese cupo de legisladores nacionales nosotros no tenemos poder de veto”.

El legislador mendocino Álvaro Martínez y Javier Milei. Foto: @lMartinezAlvaro El legislador mendocino Álvaro Martínez y Javier Milei. Foto: @lMartinezAlvaro

A su vez, también reveló que Martínez podría ser uno de los nombres que lleve la alianza. “Se supone que Álvaro Martínez suena como candidato en el cupo de los legisladores nacionales para La Libertad Avanza en nuestro acuerdo”, señaló el mandatario.

“En el caso de Álvaro Martínez me comentó la gente de Nación qué opinión tenía yo y no tengo vetos especiales. El tema es que es muy difícil para gente que dice que el límite es Cornejo ir en la lista con la gente de Cornejo”, expresó el gobernador.

La “bolsa de gatos” del PRO

Por otra parte, Cornejo también habló de la reciente incorporación del PRO de Mendoza a la alianza Provincias Unidas-Defendamos Mendoza, que llevará como principal candidato a diputado nacional a Jorge Difonso. El gobernador disparó de forma contundente contra ese armado y afirmó que “es una bolsa de gatos”.

“No me extraña mucho. Es lo mismo que LUM (La Unión Mendocina). LUM reunió a Difonso con posiciones antimileistas, con Orozco que había estado gobernando con nosotros y ahora eso ha explotado por los aires pero está reconstituyéndose sin programa. No hay un programa común en ese lugar”, manifestó el mandatairo.

En esta misma línea, planteó que “es anti Milei y no entiendo qué hace el PRO en esa lista. Es tan de sentido común que mi opinión es irrelevante. Es muy evidente que es una bolsa de gatos”.