"Kirchnerismo nunca más": este es el primer spot de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

Luego de la foto en La Matanza del presidente Javier Milei con sus candidatos, La Libertad Avanza estrenó este viernes su primer spot oficial para las elecciones en la provincia de Buenos Aires con su polémico slogan: "Kirchnerismo nunca más".

"Esta es la triste historia de la provincia de Buenos Aires , una tierra rica que podría haber sido un paraíso, pero que la convirtieron en un infierno", comienza el video promocional del espacio libertario, mientras se ven imágenes de intentos de robo y marchas de vecinos en reclamo por la inseguridad.

De fondo, la voz en off asegura que Buenos Aires es la provincia "con más homicidios, más robos, más miedo" y remarca: "No importa en qué parte de la provincia vivas, año tras año, todo está peor".

Inmediatamente, el spot apunta contra el kirchnerismo, "el único culpable" de la situación, dando lugar a las columnas de La Cámpora, imágenes de Néstor y Cristina Kirchner, la cinta de video de "La Rosadita" que muestra a la familia Báez contando dinero, la la fiesta de Alberto Fernández en la Quinta de Olivos en plena pandemia, Martín Insaurralde en un yate, entre otros episodios asociados a la corrupción kirchnerista.

"Un aparato que hace décadas está saqueando la provincia, que concibe a la política como un negocio personal que solo sirve para hacerse ricos, que solo mira a los bonaerenses trabajadores como presas para ser exprimidos a impuestos, que despilfarra la plata de todos y la reparte entre sus amigos", denuncia el spot libertario.

El video continúa mezclando imágenes de inseguridad con escenas de algunos basurales y barrios con calles sin asfaltar, a la par que acusa al kirchnerismo de "haber fracasado y hundir al país en la miseria".

"Tras perder la presidencia contra Milei, se replegaron en el Estado provincial como aguantadero político. pero ahora tenemos una oportunidad crucial. Armaron para el 7 de septiembre esta elección separada de la nacional para salvarse ellos y seguir arruinándonos la vida. Tenemos que levantarnos, ir a votar y que cada boleta violeta sea un grito de libertad", concluye el video de campaña, con una imagen de Javier Milei votando.

Por último, el cierre da pie al polémico slogan de campaña, que imita la histórica consigna del informe de la Conadep sobre los desaparecidos en la última dictadura militar, y sentencia: "Nunca más a la inseguridad, nunca más a la corrupción, nunca más al clientelismo, nunca más impuestos que nos aplastan y no nos dejan progresar. Kirchnerismo, nunca más".