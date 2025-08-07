La Libertad Avanza-PRO: cómo es el acuerdo en el resto de las provincias
La Libertad Avanza cierra acuerdos con gobernadores, el PRO y partidos provinciales para competir en octubre y fortalecer su representación legislativa.
La Libertad Avanza ultima detalles de cara al cierre de alianzas para competir en las elecciones legislativas de octubre. El espacio de Javier Milei optó por presentarse en solitario en varias provincias, aunque también concretó acuerdos electorales con gobernadores. De estos acuerdos forman parte el PRO, la UCR y otros partidos provinciales, con el objetivo de fortalecer su presencia en el Congreso durante la segunda mitad del mandato.
Tras sellar pactos con Cristian Ritondo en Buenos Aires y Mauricio Macri en la Capital Federal, donde el frente llevará el nombre “Alianza La Libertad Avanza” y PRO tendrá candidaturas relevantes para Diputados, los libertarios encabezados por Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem firmaron alianzas similares con PRO en otras provincias.
Esto incluye Tucumán, Misiones, La Pampa y Río Negro. En esta última, que elige senadores en 2025, la diputada Lorena Villaverde lidera un frente ampliado que integra también a Republicanos Unidos y Creo Río Negro.
En Tierra del Fuego se inscribió una alianza con PRO, Republicanos TDF y el Partido Libertarios, que postulará a Agustín Coto como candidato a senador. También firmaron acuerdos en La Rioja, Catamarca, Santa Fe, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.
Acuerdos con Gobernadores
En cuanto a los pactos con gobernadores, la administración libertaria cerró cuatro alianzas: con Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Jorge Macri (Ciudad Autónoma).
Chaco, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma son territorios clave porque elegirán senadores este año. En Chaco, Zdero confirmó la alianza con LLA que ya había probado éxito en las elecciones provinciales de mayo, enfrentando al PJ encabezado por Jorge Capitanich. La alianza con Frigerio en Entre Ríos busca conquistar los dos escaños en el Senado, “pintar la provincia de violeta” y sumar bancas en Diputados. El oficialismo nacional y provincial buscan frenar la hegemonía del PJ en ese distrito. En la Ciudad, LLA presentará a sus dos candidatos al Senado y encabezará la lista de Diputados.