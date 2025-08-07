La Libertad Avanza-PRO: cómo es el acuerdo en el resto de las provincias

La Libertad Avanza cierra acuerdos con gobernadores, el PRO y partidos provinciales para competir en octubre y fortalecer su representación legislativa.

La Libertad Avanza ultima detalles de cara al cierre de alianzas para competir en las elecciones legislativas de octubre. El espacio de Javier Milei optó por presentarse en solitario en varias provincias, aunque también concretó acuerdos electorales con gobernadores. De estos acuerdos forman parte el PRO, la UCR y otros partidos provinciales, con el objetivo de fortalecer su presencia en el Congreso durante la segunda mitad del mandato.

Tras sellar pactos con Cristian Ritondo en Buenos Aires y Mauricio Macri en la Capital Federal, donde el frente llevará el nombre “Alianza La Libertad Avanza” y PRO tendrá candidaturas relevantes para Diputados, los libertarios encabezados por Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem firmaron alianzas similares con PRO en otras provincias.

Esto incluye Tucumán, Misiones, La Pampa y Río Negro. En esta última, que elige senadores en 2025, la diputada Lorena Villaverde lidera un frente ampliado que integra también a Republicanos Unidos y Creo Río Negro.

En Tierra del Fuego se inscribió una alianza con PRO, Republicanos TDF y el Partido Libertarios, que postulará a Agustín Coto como candidato a senador. También firmaron acuerdos en La Rioja, Catamarca, Santa Fe, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

Acuerdos con Gobernadores En cuanto a los pactos con gobernadores, la administración libertaria cerró cuatro alianzas: con Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Jorge Macri (Ciudad Autónoma).