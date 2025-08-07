Karina Milei y Mauricio Macri sellaron la alianza electoral en la Ciudad

La Libertad Avanza y el PRO competirán juntos en la Ciudad el 26 de octubre, así lo anunció Karina Milei en un mensaje publicado en su perfil de X.

La Libertad Avanza y el PRO formalizaron una alianza electoral de cara a los comicios del próximo 26 de octubre. En este contexto, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, confirmó haber llegado a un acuerdo con el expresidente Mauricio Macri: "Nada es más importante que defender el rumbo. No vamos a permitir que recuperen poder los que quieren volver a destruir el país", aseguró la hermana del Presidente.

La noticia fue comunicada por la propia Karina Milei a través de su cuenta de X: "Junto al Presidente del PRO, Mauricio Macri, nos pusimos de acuerdo para formar una alianza para competir juntos en la Ciudad de Buenos Aires el próximo 26 de octubre".

Karina Milei y Mauricio Macri sellaron el acuerdo electoral entre el PRO y LLA en la Ciudad Cuenta de X @KarinaMileiOk Por otro lado, en la misma publicación, la dirigente de más peso dentro del espacio libertario, subrayó: "La alianza La Libertad Avanza es mucho más que un acuerdo electoral, es la confirmación de que ningún interés personal ni político está por encima de nuestro compromiso con el futuro de los argentinos".

"Gracias al equipo del PRO, a Mauricio Macri, y a Cristian Ritondo. Vamos a transformar la Argentina", finalizó la secretaria General de la Presidencia en su tuit, poniendo fin a las especulaciones alrededor del acuerdo electoral.

De esta manera, La Libertad Avanza y el PRO compartirán una alianza electoral de cara a las próximas elecciones nacionales del 26 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires, territorio que conquistó el espacio de Javier Milei en las anteriores elecciones legislativas.