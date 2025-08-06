La burla de Esteban Paulón al pacto PRO-LLA: la foto de Mauricio Macri que encendió el Congreso

En una sesión tensa, Esteban Paulón chicaneó a Mauricio Macri con un irónico cartel, tras el pacto electoral en la Ciudad entre LLA y el PRO.

En una sesión cargada de tensión, el diputado nacional Esteban Paulon encendió el Congreso con una chicana a Mauricio Macri. Con un irónico cartel, se burló del expresidente tras la oficialización del pacto electoral en la Ciudad de Buenos Aires entre La Libertad Avanza y el PRO.

En pleno debate de proyectos claves como la Ley de Financiamiento Universitario y la crisis del Garrahan, el santafesino alzó un cartel con la leyenda "Karina Conducción" y una imagen en la que se ve al líder amarillo vestido de pastelero.

Esteban Paulón cargó contra el PRO en X Su chicana hace referencia al trabajo que ejercía la hermana del presidente Javier Milei, quien antes de ser la secretaria General de la Presidencia ejercía como pastelera. Ahora, no solo integra el Gobierno sino que es una pieza clave del armado partidario de LLA.

"El partido que gobierna la Ciudad de Buenos Aires le entregó la llave a (Javier) Milei. Voy al Senado para cerrarle la puerta al ajuste, la violencia política y la entrega de derechos. Es tiempo de construir una alternativa democrática y valiente", lanzó Paulón en su cuenta de X, donde también reafirmó su candidatura a senador nacional por la provincia de Santa Fe.

La alianza del PRO y La Libertad Avanza en CABA Luego de sellar su alianza en la provincia de Buenos Aires, el PRO y LLA oficializaron el acuerdo electoral en la CABA para las elecciones de octubre. La negociación dejó al descubierto el poder del oficialismo nacional incluso en el distrito históricamente amarillo, ya que el espacio libertario logró quedarse con los tres primeros candidatos a senadores y diputados.