Esteban Paulón lanzó su candidatura a senador en CABA y planta el germen de una oposición progresista contra Javier Milei

"No es avenida del medio, agua tibia, mileismo o kirchnerismo de buenos modales. Es otra cosa, algo con impronta ciudadana, que defiende los valores democráticos pero con una idea de desarrollo", le aseguró a MDZ el rosarino luego de la oficialización de su salto a la capital.

FFZ_8058 Esteban Paulón lanzó el espacio Encuentro Ciudadano en la Ciudad de Buenos Aires, plataforma desde la que anunció su candidatura a senador nacional.

El mapa electoral de cara a octubre

"La mayoría de las opciones que van a estar en las boletas van a estar del centro a la derecha. En algunos casos están integradas por personas que han apoyado mucho las medidas del Gobierno. Luego encontraron límites y reparos, bienvenido sea, nosotros queremos representar una opción de clara oposición, pero con una propuesta de futuro", sostuvo Paulón.

El diputado se postuló el mismo día en que La Libertad Avanza y el PRO cerraron su alianza en la Ciudad de Buenos Aires, que todo apunta a que tendrá como candidata a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como la protagonista en la boleta de senadores. De la vereda de en frente, Mariano Recalde suena como el potencial aspirante del peronismo porteño, mientras que la ex Juntos por el Cambio Graciela Ocaña, alineada con Horacio Rodríguez Larreta, también se candidateó la semana pasada en un tono crítico con la Casa Rosada.

javier milei karina milei jorge macri.jpg En la Ciudad de Buenos Aires, Esteban Paulón competirá contra la alianza de La Libertad Avanza y el PRO, que probablemente encabezará Patricia Bullrich. Prensa Gobierno Ciudad de Buenos Aires

Según pudo saber este medio, el espacio se encuentra la tarea de conformar las listas nacionales -tanto de diputados como de senadores- para llevar adelante "un debate por el modelo de país en octubre". Para ello, si bien habrán figuras de mayor conocimiento y trayectoria en la política, también recurrirán a outsiders que provengan de los sectores más afectados por las políticas del oficialismo. "La idea es poder explicar desde el primer titular hasta el último suplente, una lista bien ciudadana y representativa del movimiento".

Un flashback de 2011

Así, independientemente del resultado que pueda obtener en las urnas, el dirigente socialista busca relanzar desde la la Ciudad de Buenos Aires una plataforma que recupere una mirada similar a la que tuvo en su momento el máximo referente contemporáneo de su partido, Hermes Binner, que obtuvo el segundo lugar en las presidenciales de 2011 por el Frente Amplio Progresista y sumó un 35% de los votos en la capital federal.

Sin embargo, Paulón aclara que su nuevo espacio "no quiere hacer arqueología" ni "mira atrás con el espejo retrovisor". "Los apellidos del cementerio no ganan elecciones, dan valores y orientan, pero las propuestas tienen que ser de futuro. Reivindico mucho de lo que hizo Binner, pero no había Inteligencia Artificial cuando él fue candidato, el mundo cambió vertiginosamente", subrayó.

Así, con profundas críticas al modelo económico, con énfasis sobre la pérdida salarial, de puestos de trabajo y de capital social en áreas como la salud o la ciencia y técnica, el diputado busca dirigirse al sector de la población que "se queda en la casa porque cree que la política es más de lo mismo". Un dato no menor, en las últimas elecciones porteñas la participación fue de tan solo el 53,3% del padrón.

Hermes Binner. Hermes Binner, el candidato presidencial del socialismo que en el 2011 obtuvo el segundo lugar con el 16,8% de los votos. Archivo

Un guiño hacia los gobernadores

A nivel nacional, el diputado ve con buenos ojos el armado bautizado como Provincias Unidas que lanzaron un grupo de 5 gobernadores para posicionarse como una vía alternativa que "rompa con la grieta", y aspira a poder confluir en 2027. Sin embargo, advierte que muchos de los legisladores que responden a esos mandatarios han acompañado las propuestas de Milei en el Congreso y resta definir su rumbo: si es un germen de oposición o si es una plataforma para mejorar su posición de negociación con el Gobierno.

Con esa discusión en mente, el Partido Socialista en Santa Fe -con gran despliegue territorial y cantidad de afiliados- define si se integra a ese armado junto al gobernador Maximiliano Pullaro o si juega por su cuenta con otros aliados provinciales, lo cual habilitaría un diálogo con el naciente Encuentro Ciudadano en CABA. En Córdoba, el partido tiene menos fuerza y forma parte del espacio que lidera el exgobernador Juan Schiaretti, mientras que en Mendoza conforman Unión Mendocina, donde también confluyen sectores vinculados al schiarettismo y radicales referenciados en Facundo Manes.

La foto de los gobernadores en Buenos Aires Provincias Unidas, el espacio que lanzaron los gobernadores de Santa Cruz (Claudio Vidal), Chubut (Ignacio Torres), Córdoba (Martín Llaryora), Santa Fe (Maximiliano Pullaro) y Jujuy (Carlos Sadir). X (@MartinLlaryora)

Mientras esa corriente define su rumbo, Paulón ve las elecciones de octubre en la Ciudad como "una chance para plantar una semilla de cara al futuro. Con el estreno de la Boleta Única, se abre una oportunidad para los candidatos que no tengan armados consolidados pero traccionen votos, algo que podría dejar las bases para "llegar a una coalición amplia en 2027. Sin embargo, el rosarino advierte que las condiciones son innegociables: "Ese espacio tiene que tener una mirada progresista".