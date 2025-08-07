Alfredo Cornejo aclaró que defenderá los intereses de Mendoza en el Congreso
El gobernador Alfredo Cornejo advirtió: "Ningún legislador de mi equipo nacional va a votar en contra de Mendoza, eso es una garantía"
El gobernador Alfredo Cornejo endureció su discurso en la recta final del armado electoral y envió señales claras a sus socios y rivales. A pocas horas del cierre de alianzas, defendió su acuerdo con Javier Milei y advirtió que no tolerará contradicciones internas.
En una entrevista con Séptimo Día (El Siete TV), el mandatario provincial aseguró que quienes integren las listas deben compartir el rumbo de Cambia Mendoza. Fue en ese contexto que lanzó: “Ningún legislador de mi equipo nacional va a votar en contra de Mendoza, eso es una garantía”, afirmó.
Te Podría Interesar
Alfredo Cornejo y el armado electoral
Respecto del rumor –confirmado por el propio Cornejo- sobre la posibilidad de que el demarchista Álvaro Martínez integre la lista, aseguró: “Sería confuso. Todo el PRO está armando una lista en contra de La Libertad Avanza, en contra de la alianza que hemos hecho”.
No obstante, el gobernador se mostró confiado en el perfil de los posibles candidatos libertarios: “Creo que LLA va a traer gente nueva, jóvenes que no han estado en política anteriormente, y eso me da tranquilidad”.