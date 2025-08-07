Alfredo Cornejo aclaró que defenderá los intereses de Mendoza en el Congreso

El gobernador Alfredo Cornejo advirtió: "Ningún legislador de mi equipo nacional va a votar en contra de Mendoza, eso es una garantía"

El gobernador Alfredo Cornejo endureció su discurso en la recta final del armado electoral y envió señales claras a sus socios y rivales. A pocas horas del cierre de alianzas, defendió su acuerdo con Javier Milei y advirtió que no tolerará contradicciones internas.

En una entrevista con Séptimo Día (El Siete TV), el mandatario provincial aseguró que quienes integren las listas deben compartir el rumbo de Cambia Mendoza. Fue en ese contexto que lanzó: “Ningún legislador de mi equipo nacional va a votar en contra de Mendoza, eso es una garantía”, afirmó.

cornejo vivo1 Alfredo Cornejo aclaró que defenderá los intereses de Mendoza Captura de video Alfredo Cornejo y el armado electoral Respecto del rumor –confirmado por el propio Cornejo- sobre la posibilidad de que el demarchista Álvaro Martínez integre la lista, aseguró: “Sería confuso. Todo el PRO está armando una lista en contra de La Libertad Avanza, en contra de la alianza que hemos hecho”.