Alfredo Cornejo: "Responsabilizar a Milei por las bajas jubilaciones es injusto y no es real"

El gobernador de Mendoza opinó sobre el desempeño del presidente y su injerencia en el presente de la provincia.

Pocos días después de que se confirme la alianza electoral entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, Alfredo Cornejo opinó sobre el desempeño de Javier Milei como presidente de la Nación y su injerencia en el presente de Mendoza.

El gobernador de la provincia brindó una entrevista a Séptimo Día (El Siete TV) desde Casa de Gobierno y reconoció que Mendoza “está más esperanzada” desde que asumió Milei. “Los mendocinos tienen esperanza de que la economía mejore. Este gobernador quiere acompañar esa esperanza. Mendoza necesita que la economía argentina despegue”, señaló y agregó: “Se están tomando medidas que creo van a tener resultados positivos”.

Además, Cornejo adelantó que el 2025 “El año 2025 empieza a mostrar atisbos de crecimiento en algunas actividades; no parejo, no en todas, pero empieza a mostrar que baja la inflación, eso genera un resultado positivo en los bolsillos”. Aunque reconoció que “fue una caída muy grande” y que “no estamos para tirar manteca al techo”.

cornejo vivo Alfredo Cornejo brindó una entrevista desde Casa de Gobierno Captura de video Alfredo Cornejo opinó sobre las jubilaciones Respecto de las jubilaciones, Cornejo sostuvo que “los aumentos que da la ley son pobrísimos, las jubilaciones son muy bajas, la mitad de los jubilados gana una jubilación paupérrima”.

“Pero las jubilaciones son malas por malas administraciones que le han dado jubilaciones a gente que no tenía aportes, que han hecho moratorias que eran muy fáciles de acceder. Y este sistema se financia con los aportes de los trabajadores y de las empresas que les dan trabajo a esos trabajadores. Responsabilizar a Milei de las bajas jubilaciones es injusto y no es real”, expresó.