Jubilaciones: Alfredo Cornejo develó cómo votarán los radicales mendocinos el veto de Javier Milei

Acto seguido, señaló que "en materia previsional y de discapacidad es un agujero fiscal muy fuerte. Eso no quiere decir que no sea cierto que el ajuste fiscal lo han pagado en parte los jubilados, por ejemplo", consideró; pero también agregó: "También es cierto que tenemos un número discapacitado que Ucrania, que está en guerra, no tiene. Entonces tenemos que situar las conversaciones en lugares racionales, adecuados".