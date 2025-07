Cómo se formalizó el guiño del cornejismo a Javier Milei en el Congreso

En diálogo con MDZ Online, Juri reforzó lo que dijo en el recinto, al indicar que le parece una "irresponsabilidad absoluta tratar semejantes proyectos de esta envergadura sin pasar por comisiones".

La Senadora apuntó contra el kirchnerismo en su alocución en el Senado, al sostener que varios proyectos "chicos" no los quieren tratar en el recinto, y que deben pasar por comisiones, y lo mismo pidió para estos proyectos que tuvieron aval de la Cámara Alta este jueves.

"Por eso yo me ausenté, planteé al principio de la sesión un cuarto intermedio y un emplazamiento para que se traten en comisiones, y bueno, no lo aceptaron. A mí me parece muy irresponsable tratarlos así sobre tablas. No lo han mirado ni los asesores ni los senadores de las comisiones", planteó.

De esta forma, adelantó que tampoco votará los proyectos impulsados por los gobernadores que plantean una redistribución más equitativa del impuesto a los combustibles y de los Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias (ATN).

En el recinto, Juri dijo que "no podemos seguir normalizando cuestiones que no son reglamentarias. No podemos admitir que un dia se juntan nueve senadores y saquen el dictamen que quieren, y dejen a senadores impedidos a participar de la sesión porque no los convocaron. ¿A ustedes les parece que este Senado puede pretender tratar sobre tablas y sin comisiones proyectos de la envergadura que trataremos hoy? Los mismos que llevaron al país a donde estamos no pueden o no quieren tratar proyectos menores sobre tablas; y de esta forma tampoco podemos tratar estos proyectos, deben ir a comisiones constituidas formalmente", comentó.