Ulpiano Suarez criticó el discurso de Milei: "Llevó el ruido de Twitter al Congreso"

El presidente Javier Milei dio este domingo por la noche un discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso que generó una fuerte controversia en el arco político a nivel nacional, sobre todo por el alto grado de virulencia frente a una parte del sector opositor: el kirchnerismo.

Uno de los dirigentes del radicalismo que se mostró crítico por las "formas" de Milei en su discurso fue Ulpiano Suarez , intendente de la Ciudad de Mendoza, quien marcó una clara diferencia entre el "contenido económico" del mensaje y el tono confrontativo que utilizó el mandatario nacional.

Si bien Suarez reconoció que comparte algunos lineamientos generales del rumbo económico planteado por el Presidente, especialmente la necesidad de "ordenar la macroeconomía", cuestionó las formas elegidas para transmitir el mensaje, al considerar que el discurso estuvo cargado de confrontaciones y agravios.

Es importante marcar que las declaraciones de Suarez se dieron luego de un evento político de alto impacto para el radicalismo este fin de semana, cuando participó de un encuentro radical en Santa Fe, y donde el intendente pidió "construir una alternativa" para el 2027 .

“Hay que diferenciar el contenido del discurso de las formas”, planteó Suarez en primer lugar, en diálogo este lunes con la prensa mendocina. En relación al fondo del mensaje, señaló que el Presidente “ha ratificado el rumbo” y destacó que existe coincidencia en torno a la necesidad de avanzar hacia una economía ordenada.

Además, señaló que comparte "la necesidad de un orden macroeconómico en Argentina, una economía ordenada y sana que permita que los sectores productivos arranquen y que se genere empleo”.

En ese sentido, el intendente capitalino valoró el anuncio de un paquete de reformas estructurales, aunque advirtió que aún falta conocer detalles concretos de esas iniciativas.

Entre los puntos mencionados por el Presidente, Suarez destacó especialmente la posibilidad de una reforma impositiva orientada a aliviar la carga tributaria sobre las pequeñas y medianas empresas.

“Me quedo con la reforma impositiva que, en cuanto venga de la mano de una baja de la presión tributaria para las pymes, es valiosísima. Las pymes son las que mueven la economía y generan empleo”, sostuvo.

No obstante, el intendente consideró que el discurso dejó vacíos en temas sensibles para el entramado productivo, como el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo.

“Hubiese querido escuchar alguna propuesta concreta respecto de las pymes y en cuanto a la pérdida de puestos de trabajo por las empresas que cierran”, remarcó.

Las críticas de Ulpiano Suarez al discurso de Javier Milei

Pero las críticas más fuertes de Suarez estuvieron dirigidas al tono del mensaje presidencial. El jefe comunal cuestionó que el discurso haya estado atravesado por confrontaciones políticas y agravios, especialmente en un ámbito institucional como el congreso.

Mencionó que no comparte haber "llevado" al Congreso, "a una institución que tiene que ser de las más prestigiosas argentinas, un discurso plagado de confrontaciones, agravios e insultos, hablándole a una minoría".

Según el intendente, el Presidente debería haber aprovechado ese tipo de instancias para dirigirse al conjunto de la sociedad y no concentrar gran parte del mensaje en la confrontación política. “Hubiese querido que el Presidente le hable a todos los argentinos y no que dedique tanto tiempo a hablarle a una minoría”, sostuvo.

Javier Milei habló en la apertura de sesiones ordinarias 2026.

Incluso fue más allá al señalar que el tono del discurso trasladó la lógica de las redes sociales al ámbito institucional del Congreso. “No comparto esa forma de trasladar el ruido, el tono de Twitter, a un mensaje tan importante como es el que da el Presidente ante el Congreso”, expresó.

Suarez también cuestionó la estrategia política de centrar el discurso en la confrontación con el kirchnerismo, al sostener que más que llegar a consensos, aumenta la grieta política y dentro de la sociedad. “Esperaba la necesidad de un Presidente que realmente convoque a todos los argentinos a esos grandes consensos que son necesarios”, dijo.

En ese marco, aclaró que está lejos de querer un regreso del kirchnerismo, pero advirtió que insistir en la confrontación permanente termina siendo improductivo.

“Ni se me cruza por la cabeza querer que vuelva el populismo o el kirchnerismo, pero me parece que levantar un enemigo permanente y trabajar en una confrontación constante es de suma cero para el momento que vive Argentina”, concluyó.

Ulpiano Suarez y la necesidad de "construir una alternativa" radical

En el Encuentro Nacional de Intendentes Radicales, que reunió a más de 300 jefes comunales de todo el país en Santa Fe, Suarez sostuvo que el radicalismo debe consolidarse como alternativa de gobierno.

“Nosotros gestionamos con eficiencia, con orden, con transparencia fiscal, con honestidad y algo que es propio de nuestro partido y que hay que cuidar mucho: la sensibilidad social. Nosotros creemos en el orden económico, pero con la gente adentro y eso es el espacio que nos va a colocar como una alternativa de cara al futuro”, expresó.

Ulpiano Suarez habló de alternativa al gobierno nacional en un encuentro de la UCR

En ese marco, afirmó que la estabilidad macroeconómica es un punto de partida, pero no alcanza por sí sola para resolver los problemas estructurales del país. “Es necesario controlar la inflación, es necesario tener una economía ordenada, pero también sabemos los radicales que eso es una condición necesaria, pero no suficiente. La estabilidad y el orden que dan las estadísticas ocurre, pero, mientras tanto, vemos cómo cierran empresas, cómo se pierden puestos de trabajo y cómo millones de argentinos están en la informalidad y sobre eso tenemos que construir nuestra alternativa”, concluyó.

Para finalizar, Suarez enfatizó: “Sobre eso tenemos que construir nuestra alternativa, entendiendo que es posible una Argentina con orden macroeconómico, pero también con desarrollo del campo, con desarrollo de la industria, con desarrollo de la minería, con provincias y ciudades turísticas, con un fuerte crecimiento del sector comercial que genera mucho empleo. Nosotros los radicales vamos a construir una alternativa para gobernar Argentina con orden, con transparencia, con honestidad, pero con una reactivación de las economías regionales y con un modelo de desarrollo productivo que sea inclusivo. Vamos a gobernar Argentina y vamos a gobernar con la gente adentro. Ese es el desafío, a meterle, a gestionar, que Argentina nos necesita. Y nosotros lo vamos a lograr”.