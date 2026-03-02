Javier Milei en modo campaña en la apertura de sesiones: discurso, tribuna y un despiadado ataque a la oposición

Con tribunas abarrotadas de militantes entusiastas, que ensordecieron el ambiente con cada arenga motivadora del presidente, Javier Milei volvió a ser el protagonista de una Asamblea Legislativa reconvertida en espectáculo, a la medida de su ego. Las chicanas a la oposición quedaron plasmadas en un video publicado por el usuario de Instagram @tanodigennaro .

En prime time televisivo, el jefe de Estado se subió al pupitre, levantado varios centímetros con una tarima disimuladamente colocada para la ocasión, y como quien lleva una corona imaginaria empezó a narrar su obra pasada y por hacer.

Anteriormente, Javier Milei avanzó a través de la explanada acompañada de su inseparable hermana Karina Milei, hasta el incómodo encuentro con Villarruel.

Victoria Villarruel y Javier Milei en la apertura de sesiones

Tras firmar los libros de honor, y acompañado por la comitiva de recepción, atravesó algunos pasillos internos y salió a la cancha del recinto a dar su recital libertario.

Un grupo ruidoso de la tribuna empezó a corear las estrofas de “Panic show”, la canción de La Renga que el presidente se apropió hace ya algunos años para convertirlo en un himno de su repertorio militante.

Ataques de Javier Milei a la oposición en la apertura de sesiones

“Presidente, presidente”, fue el grito de guerra que le siguió, y al que se unió toda la parcialidad oficialista que colmó las galerías del recinto.

“Ustedes también podrían gritar porque es el presidente de ustedes aunque no les guste”, provocó Milei.

Ante el pataleo de los diputados de la oposición que se sintieron ofendidos por la burla recibida, el mandatario redobló la apuesta: “Ustedes no pueden aplaudir porque se les escapan las manos en bolsillos ajenos".

Cuando desde el peronismo le reclamaron por haber estropeado la bandera de la Justicia Social, Milei explotó y le enrostró al peronismo que tiene a su líder presa.

“Manga de ladrones, delincuentes, por eso tienen a la suya presa”, rugió, desorbitado.

En esa circunstancia, diputados del peronismo le recordaron las causas de corrupción en las que se involucró el Gobierno, como la causa Libra, Andis y el narco escándalo de José Luis Espert. “Sigan con las operetas que la gente sabe”, contestó Milei, desgañitando la voz.

“¡Sigan mintiendo, manga de ladrones, manga de chorros!”, embistió otra vez, y aseguró que Cristina Fernánde de Kirchner “va a seguir presa” porque “es una chorra porque fue de lo más chorro de la historia”. “¡Tobillera, tobillera!”, gritaron poseídos los manifestantes mileístas que colmaban las gradas.

En varios momentos del discurso, desde los oposición le cuestionaron la veracidad de los números proporcionados por Milei respecto de la evolución de la economía durante su gestión.

“Tienen alergia a los datos”, disparó, y minutos más tarde mandó a los diputados peronistas a “leer los números y los balances”.

“Si quieren se lo explico con dibujitos para que lo entiendan”, se burló Milei cuando estaba explicando un concepto.

“Kukas, me encanta verlos llorar y a la mayoría de la gente les encanta verlos llorar”, desenfundó en un festival de humillaciones.

Inmediatamente, la militancia respondió como un coro con otro clásico hostil: “Tirapiedras, kukas tirapiedras”.

Una de sus víctimas discursivas fue Grabois, de quien dijo que “el oligarca se vistió de pordiosero”.

“Tienen todo el pasado por delante”, “andá a buscarla al ángulo kuka”, “cavernícolas”, “parásitos”, “bestias ignorantes y brutas”, fueron otros de sus dardos venenosos.

La izquierda también fue blanco de bromas pesadas: a Myriam Bregman la llamó “la chilindrina trosca” y a Nicolás del Caño lo chicaneó por creerse “la representación de los trabajadores cuando no suman más que el 5% de los votos”.

“¡Andate a defender a Cuba, Corea del Norte y a todos los gobiernos comunistas asesinos que mataron a más de 150 millones de seres humanos!”, toreó a Bregman.

Después de humillar a la izquierda, el presidente no se olvidó del kirchnerismo, al que volvió a fustigar una y otra vez.

“Manga de corruptos, por eso defienden tanto a chatarrín de los aluminios caros”, dijo en referencia a Javier Madanes Quintanilla, el empresario que quedó en el ojo del huracán por haber cerrado la histórica fábrica de neumáticos Fate en medio de la política de apertura indiscriminada a las importaciones.

“Viva la libertad carajo”, repitió tres veces al final de su discurso para el júbilo de su público, y remató con reminiscencias al trumpismo republicano: “Hagamos la Argentina grande nuevamente”.