Connie Ansaldi cruzó a quienes dicen que Javier Milei "no sabe leer": "Ningún problema neurológico"

La presentadora salió a defender al presidente de la Nación Argentina, luego de que recibiera numerosas críticas por su discurso en el Congreso.

En la apertura de las 144° sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina, Javier Milei pronunció un discurso transmitido por cadena nacional, donde cuestionó con dureza a la oposición y delineó el rumbo político y económico que buscará consolidar en los próximos años.

A lo largo de su mensaje, el presidente de la Nación Argentina puso el foco en el potencial estratégico del país como proveedor de materias primas y energía, y defendió una política exterior alineada con Estados Unidos y Europa, al considerar al país parte de la cadena de valor de Occidente. También adelantó que en 2026 cada ministerio enviará al Congreso paquetes de reformas que incluirán cambios en el Código Civil y Comercial, el Procesal y Comercial, la normativa de defensa del consumidor y la competencia, el Código Aduanero y el esquema impositivo. Además, el discurso estuvo atravesado por momentos de tensión, con intercambios directos con legisladores opositores presentes en el recinto.

Javier Milei - Portada El presidente de la Nación Argentina dejó varias definiciones importantes en su discurso. Foto: Juan Mateo Aberastain / MDZ. En las redes sociales, el discurso desató una ola de críticas contra el mandatario. Numerosos usuarios lo cuestionaron abiertamente y lo acusaron de "no saber leer", señalando tropiezos y vacilaciones durante la alocución.

En medio de la polémica, Connie Ansaldi salió a respaldar al Presidente a través de su cuenta de X.

Connie Ansaldi X Connie Ansaldi defendió al mandatario de las críticas que recibió. Captura de pantalla X @connieansaldi. "No es que no sabe leer el Presidente. Se atropella con las palabras porque la velocidad del pensamiento supera la velocidad del habla, generando tropiezos, palabras mezcladas o sensación de que te adelantaste a vos mismo. Tu cabeza va en quinta y la velocidad motora o articulatoria de tu boca va en tercera. Lee rápido. Procesa aún más rápido. Se traba cuando tiene que verbalizar o leer en voz alta. Pero no implica ningún problema neurológico", aseguró la presentadora.