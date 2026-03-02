La doctrina Javier Milei: moral, poder y el lugar de la Argentina en el nuevo orden mundial

El discurso de anoche no fue simplemente una enumeración de medidas ni un repaso de gestión. Fue, en esencia, la presentación formal de una doctrina. Javier Milei dejó de hablar como candidato y volvió a hablar como ideólogo en ejercicio del poder. Lo que expuso no fue solo un programa económico: fue un planteo moral convertido en política de Estado.

Y allí está la clave. Milei volvió a ubicar el debate en un plano que trasciende lo técnico. No habló solamente de déficit, inflación o reformas estructurales. Habló de bien y mal. De lo correcto y lo corrupto. De la libertad como valor supremo frente a lo que él denomina el sistema colectivista.

El Presidente plantea que el problema de la Argentina no fue solo económico, sino moral . Que el Estado no fracasó por ineficiencia, sino por haber sido capturado por una lógica inmoral de privilegios, corporativismo y redistribución forzada. En esa visión, la batalla cultural deja de ser un slogan para convertirse en el fundamento del rumbo político. Milei no gobierna —según su propia narrativa— para administrar lo existente. Gobierna para reemplazar un paradigma.

El otro eje central fue geopolítico. Allí también hubo doctrina. Milei definió con claridad dónde quiere ubicar a la Argentina en este nuevo contexto global que él mismo describió como un mundo en transición, en disputa, en redefinición de bloques y cadenas de suministro. Su planteo fue concreto: Argentina debe ser un actor clave en la garantía de las cadenas globales de abastecimiento: Minería, campo, minerales críticos y energía. El mensaje fue claro: el país no debe pedir permiso para desarrollarse, debe convertirse en proveedor estratégico de Occidente. Litio, cobre, gas, petróleo, alimentos. Milei dibuja una Argentina integrada a un esquema de economías libres, alineada con Estados Unidos y las potencias que comparten su visión liberal.

En ese marco, la explotación de recursos naturales no aparece como un problema ideológico, sino como una oportunidad histórica. El Presidente plantea que el mundo necesita lo que Argentina tiene. Y que el desafío es liberar las fuerzas productivas para transformarlo en poder económico y geopolítico. Es una visión pragmática, pero también profundamente ideológica: la prosperidad vendría de dejar hacer, dejar invertir y garantizar reglas estables.

Los anuncios y el rumbo

En ese marco doctrinario se inscriben los anuncios más relevantes de la noche: profundización del ajuste fiscal, avance de reformas estructurales pendientes, consolidación del esquema de desregulación y una fuerte señal hacia el sector privado y los inversores internacionales. Nada de eso fue presentado como simple política económica. Fue presentado como coherencia moral. Para Milei, el equilibrio fiscal no es una meta contable. Es un mandato ético. El superávit no es solo estabilidad: es la prueba de que el Estado dejó de vivir a costa de los ciudadanos. Esa construcción discursiva no es menor. Porque convierte cada medida económica en una bandera ideológica.

Otro capítulo de la polarización

Pero el discurso también tuvo otro componente que ya es marca registrada: la confrontación. Milei volvió a tensar la cuerda con la oposición. No hay búsqueda de consenso clásico. Hay delimitación. Hay frontera. Hay “ellos” y “nosotros”. Hasta ahora, esa estrategia le ha dado resultados electorales. La polarización le permite consolidar un núcleo duro convencido de que está protagonizando una transformación histórica frente a un sistema que intenta resistir. La pregunta es cuánto tiempo ese esquema será políticamente sostenible cuando la agenda pase de la épica a la gestión cotidiana.

Javier Milei definió con claridad dónde quiere ubicar a la Argentina en este nuevo contexto global.

La construcción de una identidad de país

Más allá de las discusiones coyunturales, lo que quedó claro anoche es que Milei no quiere ser un presidente de transición. Quiere ser el fundador de una nueva etapa. Su doctrina combina: liberalismo económico extremo, moralización del debate político, inserción estratégica en el nuevo orden mundial y explotación intensiva de recursos naturales como palanca de poder. La Argentina que imagina Milei es un país proveedor estratégico del mundo libre, con Estado mínimo, reglas duras y mercado como ordenador central.

Es un proyecto ambicioso. Y profundamente divisivo

Pero también es, por primera vez en mucho tiempo, una definición clara de rumbo. No hay ambigüedades. No hay zonas grises. Hay una idea de país. El interrogante no es si la doctrina está planteada. Lo está.La incógnita es si la realidad económica, social y política permitirá que esa doctrina se convierta en modelo durable. Porque en política, como en economía, las convicciones importan. Pero los resultados también.

* Sebastián Dumont, analista Político.