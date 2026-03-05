Alerta por un paquete sospechoso en Congreso: la Policía reveló de qué se trataba
Esta mañana, la Policía Federal llevó adelante un intenso operativo en las afueras del Congreso de la Nación por la presencia de un paquete sospechoso.
Este jueves, pasadas las 8 de la mañana, un vecino alertó a la Policía por la presencia de un paquete sospechoso en la zona del Congreso de la Nación.
De acuerdo con lo trascendido, el vecino alertó a las autoridades por la presencia de una mochila en la zona trasera de la casa de las leyes, precisamente, en la calle Combate de los Pozos, entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen.
Por el hecho, se despliega un gran operativo en la zona, con agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), la División de Explosivos y la División de Perros de la Policía Federal Argentina. Por ese motivo, se interrumpió la circulación de tránsito en la zona, como medida preventiva y para avanzar con el operativo preventivo.
Qué era el paquete sospechoso
En medio del operativo, los agentes de la DFI verificaron que el paquete sospechoso por el que se alertó a la Policía era "una mochila vieja, abandonada en la zona". En consecuencia, los efectivos desactivaron la alarma en la zona, aunque el tránsito sigue cortado en Combate de los Pozos, entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, por prevención.