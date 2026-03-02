Destacados expertos se reunirán en el 4º Congreso Internacional de Alfabetización y Comprensión Lectora

Desde el 2023 Wumbox realiza el Congreso Internacional de Alfabetización y Comprensión Lectora que ha convocado a más de 18.000 participantes y a reconocidos especialistas de distintos ámbitos. Todos estamos de acuerdo en que saber leer y escribir es una condición necesaria para el desarrollo en casi todos los ámbitos de la vida. La lectura y la escritura nos dan acceso a dimensiones de la vida que nos enriquecen, nos hacen crecer, nos abren nuevos mundos posibles.