Destacados expertos se reunirán en el 4º Congreso Internacional de Alfabetización y Comprensión Lectora
El 10 y 11 de abril, 12 especialistas internacionales se reúnen en la 4ª edición del Congreso de Wumbox, con foco en evidencia y aula.
Desde el 2023 Wumbox realiza el Congreso Internacional de Alfabetización y Comprensión Lectora que ha convocado a más de 18.000 participantes y a reconocidos especialistas de distintos ámbitos. Todos estamos de acuerdo en que saber leer y escribir es una condición necesaria para el desarrollo en casi todos los ámbitos de la vida. La lectura y la escritura nos dan acceso a dimensiones de la vida que nos enriquecen, nos hacen crecer, nos abren nuevos mundos posibles.
La formación continua como estrategia
Para aprender cosas nuevas, para trabajar, para participar en la sociedad que nos rodea necesitamos leer y escribir. Sin embargo, la enseñanza de estas habilidades es uno de los mayores desafíos del sistema educativo en esta época. La capacitación de docentes, terapeutas vinculados con la educación, como así también el interés de las familias, son elementos fundamentales para encararlo.
El 10 y 11 de abril se llevará a cabo la 4ta. edición del Congreso
Para esta 4ta. edición del Congreso hemos reunido a 12 reconocidos especialistas internacionales:
- Dr. Juan Eugenio Giménez - España: profesor de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de La Laguna y líder del grupo DEAP&NT, uno de los equipos más influyentes en el estudio de las DEA en español. Ha desarrollado herramientas tecnológicas para diagnóstico e intervención, y ha sido designado por la Unesco para proyectos como EGRA. Su trayectoria incluye cooperación internacional en diversos países, y un rol clave en la formación de profesionales en el modelo de respuesta a la intervención.
- Dra. Jane Oakhill - Inglaterra: doctora en Psicología y profesora de Psicología Experimental en la Universidad de Sussex y una investigadora destacada en el estudio de la comprensión lectora infantil. Su trabajo se centra en las habilidades cognitivas que sustentan la comprensión, como la realización de inferencias, el conocimiento general y el monitoreo de la comprensión. Sus investigaciones han sido clave para diferenciar empíricamente la comprensión lectora de la decodificación, para comprender las dificultades específicas de los lectores menos competentes y diseñar intervenciones adecuadas para el aprendizaje de todos los estudiantes.
- Dra. Kate Cain - Inglaterra: profesora e investigadora que ocupa un rol destacado en el área de Psicología del Desarrollo en la Universidad de Lancaster, Reino Unido. A lo largo de su carrera, ha trabajado en múltiples proyectos vinculados con el desarrollo del lenguaje y la comprensión lectora infantil, manteniendo siempre un interés central en cómo los niños construyen significado a partir del texto. Ella misma ha señalado que su foco principal está en comprender las diferencias individuales en el desarrollo del lenguaje y cómo estas influyen en la capacidad de comprender textos escritos.
- Dr. Ariel Cuadro - Uruguay: especialista en neuropsicología y dificultades de aprendizaje. Se desempeña como director del Departamento de Neurociencia y Aprendizaje de la Universidad Católica del Uruguay. Es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología. Su trabajo se centra especialmente en la adquisición de la lectura y la escritura así como las dificultades que pueden presentar en dichos procesos considerando los entornos familiares y el contexto socioeconómico. Además ha desarrollado e implementado programas de formación para Unicef y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Gracias a su trayectoria ha desarrollado técnicas de evaluación y programas de intervención en lenguaje escrito.
- Dra. Verónica Maggio - Argentina: doctora en Fonoaudiología y una de las referentes más reconocidas en neurolingüística infantil en Argentina. Integra el servicio de Fonoaudiología del Hospital Universitario Austral y cuenta con extensa trayectoria docente en universidades de grado y posgrado, diplomaturas y espacios de formación profesional tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es autora y coautora de libros y artículos científicos sobre lenguaje en la infancia, y ha dirigido diplomaturas y cursos de formación profesional. Su trabajo articula investigación, clínica y educación.
- Dra. Milagros Tapia Montesinos - Argentina: es doctora en educación especializada en el proceso de aprendizaje de la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora. Su investigación y publicaciones más recientes se detienen en las dificultades específicas del aprendizaje, con particular desarrollo sobre la dislexia, sobre la cual Milagros ha desarrollado publicaciones que analizan tanto su detección como estrategias de intervención basadas en evidencia. La Dra. Tapia ha participado en múltiples investigaciones sobre los procesos cognitivos y lingüísticos implicados en la lectura en población hispanohablante.
- Dra. Silvia Figiacone - Argentina: es psicopedagoga y doctora en psicología, reconocida por su trayectoria en neuroeducación y neuropsicología del aprendizaje. Su trabajo académico y profesional se centra en comprender cómo aprenden los niños, cómo se desarrollan las funciones cognitivas implicadas en la lectura y la escritura, y qué intervenciones basadas en evidencia permiten mejorar los procesos de enseñanza. Sus líneas de interés incluyen la neurodiversidad, los trastornos del neurodesarrollo y la aplicación de hallazgos científicos en contextos educativos reales.
- Dr. Ladislao Salmerón - España: es doctor en psicología experimental y uno de los referentes más importantes en España en el estudio de la lectura, la comprensión lectora y los procesos cognitivos involucrados en la lectura, especialmente en entornos digitales. Su trabajo académico combina la psicología cognitiva, la neurociencia cognitiva y la psicología educativa para entender cómo leemos en pantallas, cómo la digitalización influye en la comprensión y qué factores pueden facilitar o dificultar la lectura profunda en el aula.
- Dra. Valeria Abusamra - Argentina: es doctora en lingüística e investigadora en Conicet. Es una de las referentes más destacadas en Argentina en cuanto al conocimiento de los procesos cognitivos que intervienen en la lectura, la comprensión lectora. Su trabajo académico combina la psicolingüística, la neuropsicología y la neurociencia cognitiva para entender cómo leemos, cómo comprendemos y qué factores pueden obstaculizar o potenciar este aprendizaje en la escuela. Además de su labor de investigación, se dedica activamente a la formación docente y al desarrollo de herramientas prácticas que acercan la evidencia científica al aula.
- Dr. Pedro David Cardona Fuentes - México: profesor e investigador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Doctor en lingüística, su trabajo se centra en la alfabetización inicial, el bilingüismo y la enseñanza de lenguas indígenas mexicanas. Ha desarrollado proyectos educativos y materiales didácticos mediados por tecnología, en colaboración con comunidades indígenas y organismos internacionales como Unicef.
- Ing. Agustín Pardo Van Thienen - Argentina: es fundador y director ejecutivo de Wumbox. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el diseño e implementación de proyectos de innovación educativa que han alcanzado a más de 5 millones de niños y niñas en más de 20 países, y que han recibido el reconocimiento de organismos internacionales como Unicef, el BID, WISE y The Learning Agency.
- Prof. Victoria Bianchi di Carcano - Argentina: es directora pedagógica y cofundadora de la plataforma educativa Wumbox. Es Profesora en el nivel primario, tiene más de 16 años de experiencia en educación, amplia trayectoria dentro del aula y en formación de formadores. Coordina el desarrollo de recursos pedagógicos de Wumbox y acompaña la implementación de la plataforma en 200 instituciones educativas de Latinoamérica.
¿Cómo inscribirse?
