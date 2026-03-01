Apertura de sesiones: Javier Milei va por 90 reformas en el Congreso y redobla la apuesta en 2026

Javier Milei volvió a subirse al atril para dar su tercer discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso. El primer mandatario inició con un estado de situación con el que se encontró la adminsitración libertaria al asumir y luego trazó una hoja de ruta que constará del tratamiento de 90 reformas para este 2026.
01-03-2026 22:52
Finalizó el discurso de Javier Milei
De esta manera, quedó inaugurado el periodo ordinario del año 2026 inaugurado por el Presidente ante la Asamblea Legislativa.
01-03-2026 22:51
Apoyo al campo y críticas a "Don Chatarrín"
Milei envió señales de respaldo al sector agropecuario. Prometió impulsar una ley que garantice el respeto a la propiedad intelectual en materia de desarrollos genéticos, con el objetivo de evitar que innovaciones locales migren hacia países competidores como Brasil. Sobre las retenciones, fue categórico: aseguró que se reducirán en la medida en que el superávit fiscal lo permita.
En otro tramo de su discurso, el Presidente volvió a confrontar con el empresariado y reiteró cuestionamientos que ya había esbozado en otras ocasiones. “La grandeza requiere tiempo y quiero anticiparles cómo se va a ver el país al que ya estamos yendo. Argentina está experimentando varios procesos virtuosos, el primero es la energía”, afirmó, al destacar que el año pasado las exportaciones totales alcanzaron los 80.000 millones de dólares.
Ante las interrupciones desde la oposición, redobló las críticas y lanzó nuevas alusiones contra el CEO de Techint, Paolo Rocca. “En cinco años pagaban el triple y se llevaban la diferencia, manga de corruptos. Por eso defienden tanto a Piedrita, por eso defienden tanto a Chatarrín de los tubitos caros”, disparó, en una referencia directa al empresario.
01-03-2026 22:48
"Manga de asesinos y chorros"
Los cruces con la oposición continuaron durante todo el discurso y cerca del cierre el libertario volvió a intercambiar insultos con la oposición.
“Dale, andá a defender a Cuba, Corea del Norte y a todos los comunistas asesinos que mataron a 150 millones de seres humanos", le dijo Milei a un opositor cuando hablaba sobre el rumbo internacional de su Gobierno.
“La era de la cooperación global sin brújula moral ha terminado. En este mundo, cada vez más partirán las aguas entre las naciones libres y las sometidas", explicaba el libertario, anticipando el rol de Argentina en la cadena de valor de Occidente. Entonces, fue interrumpido por un legislador antagónico, que acusó al Gobierno de "entregar todo".
“Ustedes que se entregaban a Venezuela y a los terroristas de Irán que nos metieron dos bombas, donde la corrupta además firmó un memorándum. Y vení a explicarme qué pasó con Nisman, manga de asesinos y chorros”, contestó Milei.
01-03-2026 22:44
90 paquetes de reformas estructurales
"Cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales, por lo que todos los meses presentaremos un paquete de proyectos a ser tratados por este Congreso correspondientes a las verticales de cambio que hemos explicado hoy", indicó el Presidente.
Y aseguró que "esto constituirá el año calendario de la reforma. Nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina".
01-03-2026 22:41
Modernización de las Fuerzas Armadas
Javier Milei afirmó que la Argentina no puede quedar expuesta frente a amenazas externas en un escenario internacional cada vez más exigente. En esa línea, anticipó que el Gobierno continuará fortaleciendo las capacidades de defensa “hasta alcanzar los estándares que el contexto geopolítico actual demanda”.
Según detalló, ya está en marcha un proceso “sostenido y responsable” de recuperación y modernización de las Fuerzas Armadas, luego de años de postergación. Mencionó la incorporación de 24 aviones F-16, helicópteros de montaña y vehículos Stryker, entre otros equipamientos, y sostuvo que un sistema de defensa actualizado constituye “el escudo” necesario para resguardar la prosperidad que, aseguró, el país está en condiciones de construir.
Antes de avanzar en su exposición, el mandatario agradeció especialmente al “hoy diputado Petri” por su rol en ese proceso de reequipamiento militar.
01-03-2026 22:38
Un nuevo orden mundial
El primer mandatario advirtió que las transformaciones que impulsa la gestión libertaria deben leerse en un contexto internacional más amplio. “Hoy se está configurando un nuevo orden mundial, y la forma en que nos insertemos en él determinará el destino de nuestro país”, subrayó.
En ese marco, sostuvo que la etapa de la “cooperación global con brújula moral” quedó atrás y dio paso a una fase de competencia entre grandes potencias por el control de cadenas de valor estratégicas.
Planteó que el mundo tenderá a dividirse entre “naciones libres y naciones sometidas” y que, frente a ese escenario, la Argentina necesita una orientación moral clara y decisión política para actuar. Sin esos elementos, advirtió, se corre el riesgo de alinearse con regímenes autoritarios.
Milei enumeró además las ventajas comparativas del país para afrontar esa etapa: recursos energéticos (gas, petróleo, energía nuclear y renovables), capacidad agroindustrial para contribuir a la seguridad alimentaria y una ubicación geográfica estratégica, con proyección hacia el Atlántico Sur y presencia en la Antártida. Según indicó, esos activos deben convertirse en pilares de la inserción internacional argentina.
01-03-2026 22:36
El Presidente adelantó leyes para reformar el Poder Judicial
"Esto también aplica a la promiscuidad histórica entre la política y la Justicia. La Justicia está trabada porque fue capturada por disputas políticas ajenas a su propósito original. Por eso presentaremos proyectos que vuelvan a hacer del Poder Judicial una herramienta democrática, republicana, ágil, eficaz y por sobre todas las cosas justa", manifest{o el presidente sin dar detalles de los eventuales proyectos.
01-03-2026 22:34
Javier Milei anunció una reforma electoral
Entre las medidas que Javier Milei anunció para este año, adelantó una reforma electoral que incluya cambios en cómo se financian los partidos políticos “para brindar transparencia a las relaciones entre el empresariado y la política”.
“Como la política y las instituciones son las columnas vertebrales del crecimiento, debemos reformarlas para que den soporte al peso de este futuro. Por demasiado tiempo la política fue usada para tejer una especie de mafia unida por una solidaridad depredadora para vivir del que produce. Se llama Justicia social, vivir del trabajo ajeno, es lo que hacen ustedes”, volvió a chicanear el libertario en relación a la oposición.
“Esto incluye desde medios de comunicación hasta funcionarios públicos, pasando por empresas y hasta el fútbol”, agregó.
En ese sentido, Milei llamó a que “la política nuevamente sea puesta al servicio de la sociedad”.
“Por eso necesitamos reformar integralmente nuestro sistema electoral, para que nuestros representantes sean responsables ante sus representados. Esto implica también reformar cómo se financian los partidos políticos para brindar transparencia a las relaciones entre el empresariado y la política. Este es el camino para eliminar la influencia de las mafias y el narcotráfico en los asuntos del Estado”, prometió.
01-03-2026 22:31
"Mandato reformista"
El Presidente sostuvo que los resultados de un plan de estabilización pueden evaluarse en meses o años, pero advirtió que las transformaciones estructurales que la Argentina necesita demandan una mirada de largo plazo. En ese sentido, planteó que el país debe recuperar “la moral como política de Estado”, un principio que, en sus palabras, fue clave en el período de mayor prosperidad a fines del siglo XIX y que debería orientar el rumbo en las próximas décadas.
Milei aseguró que el mandato de la sociedad es inequívocamente reformista y que el actual Congreso refleja esa demanda. Criticó los consensos que, a su juicio, guiaron la política argentina en los últimos cien años y que derivaron en la crisis heredada en 2023. Anunció que el Gobierno impulsará una revisión profunda de la organización jurídico-institucional, con reformas al Código Civil y Comercial y al Código Procesal, además de un paquete de leyes destinadas a reforzar la protección de la propiedad privada, que definió como “piedra angular” de la economía.
El mandatario adelantó también un proyecto para desmantelar regulaciones que, según dijo, obstaculizan la inversión y el desarrollo productivo, junto con cambios en el esquema impositivo. En materia de política exterior, ratificó la profundización de la apertura comercial, la intención de avanzar en un acuerdo con Estados Unidos —en línea con el ya concretado con la Unión Europea— y la reforma del Código Aduanero para adaptar al país a un nuevo escenario internacional e integrarlo de manera plena al comercio global.
01-03-2026 22:29
"Reformar la educación"
El jefe de Estado manifestó que el Gobierno buscará reformar la educación básica, inicial y secundaria. "Ha caído la calidad de nuestro sistema educativo. Las estadísticas son apabullantes", sentenció.
01-03-2026 22:27
"La justicia también debe ser transformada"
Javier Milei habló de la necesidad de reformar el código penal en dirección a "penas más duras". Asímismo, aseguró la implementación del juicio por jurados en todo el país.
01-03-2026 22:23
Javier Milei, duro contra “los empresarios corruptos”
En línea con su discurso combativo, Javier Milei dedicó unos párrafos contra la clase empresarial que definió como “corrupta”, dentro de la cual había ubicado en las semanas previas al CEO de Techint, Paolo Rocca; al de FATE y Aluar, Javier Madanes Quintanilla, y al de Neumen, Roberto Méndez.
“Beneficiar a un puñado de personas, perjudicando a casi 48 millones de argentinos, la cuenta debería ser clara. Por eso sorprende la defensa encendida de los populistas en favor de la protección de la industria nacional subsidiada”, inició el presidente.
Y disparó: “Lo cual deja claro que son cómplices del saqueo a los argentinos. Muchos políticos cuando insultaban en público a algunos de los industriales, lo hacían para negociar una coima más alta”
En ese sentido, Milei cuestionó a los presentes: “¿Les parece normal pagar la tonelada de acero US$4 mil cuando se paga US$1.400, y que si no se accede a dicho capricho se amenaza con adelantar el pago de dividendos para intentar poner en jaque al mercado de cambios? Ustedes son políticos corruptos que le venden favores a empresarios corruptos, y ambos se beneficiaban a costa de todos los argentinos”.
Después, remató: “¿Acaso les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caros contra la extorsión de tirar 920 trabajadores a la calle mientras se negocia la protección para el sector de aluminio? ¿O acaso les parece bien pagar 50 dólares una remera básica cuando la importada cuesta 5?”.
01-03-2026 22:13
"Contexto golpista"
El Presidente afirmó que el año pasado, en lo que definió como un “contexto golpista”, el Gobierno contó con el respaldo de Estados Unidos gracias a lo que consideró un “acierto” en política exterior.
Según planteó, la relación especial construida con la administración de Donald Trump resultó determinante en ese escenario.
En ese marco, aseguró que el apoyo de Washington no respondió a razones económicas sino a la necesidad de respaldar a la Argentina frente a “embates desestabilizadores del antiguo régimen”.
Dirigiéndose a la oposición, agregó: “No fue por cuestiones económicas, sino para defendernos de ustedes, los golpistas de siempre”.
01-03-2026 22:11
"Estamos saliendo del pozo"
“Estamos saliendo del pozo. Y lo que es más importante, todo esto lo logramos sin expropiaciones ni default, ni hiperinflaciones que hubieran llevado a la pobreza al 90 % de los argentinos. Todo esto fue tan solo el resultado de encarar con seriedad la gestión del Estado, respetando los derechos de propiedad y devolviéndole la libertad a los argentinos”, destacó.
Y sumó: “Al haber logrado salir de la tormenta durante el primer año con un enorme sacrificio hecho por la sociedad argentina, las condiciones estaban dadas para una economía en la que nuestro país pudiera crecer fuertemente, ya que a inicios del año la economía se expandía a una tasa del 6% y se aceleraba camino al 8”.
01-03-2026 22:11
El cruce de Javier Milei a "la chilindrina troska"
En otro pasaje de su intervención, Milei salió al cruce de los diputados de la izquierda y disparó: “Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, ¿sabés qué? Tendríamos un problema muy grave, porque ustedes no son más que el cinco por ciento".
“¿Qué te pasa, Chilindrina Trotska? ¿Qué le pasa a la Chilindrina Trotska? Porque no la llego a escuchar. Dale, seguí llorando, Chilindrina, dale", lanzó luego contra Myriam Bregman.
01-03-2026 21:59
Resumen del mensaje de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias
MDZ accedió al resumen del mensaje presidencial para este inicio de la Asamblea Legislativa. Cada ministerio preparo un paquete de 10 reformas estructurales. Son 90 en total y se tratarán de aca a fin de año.
01-03-2026 21:53
"Las mafias de los políticos"
En otro tramo de su discurso, Milei puso en valor la gestión de Sandra Pettovello al frente del Ministerio de Capital Humano y afirmó que el Gobierno eliminó las “transferencias discrecionales” para quitarle a la dirigencia política la intermediación en la asistencia social.
Según explicó, el objetivo fue fortalecer los mecanismos automáticos para que los sectores más vulnerables reciban los recursos “de manera directa y plena”.
El mandatario sostuvo que ese esquema previo representaba “la mafia de los políticos” y cuestionó con dureza el uso partidario de los planes sociales. “Robar está mal, pero robarle el pan a los más vulnerables para acumular poder excede cualquier adjetivo”, afirmó.
En materia de números, detalló que la Asignación Universal por Hijo registró un incremento del 492,9% respecto de los valores de 2023 y que se sumaron 600 mil niños al beneficio. Además, señaló que la prestación alimentaria creció 35,5%, las becas de primera infancia más de 500% y la asignación de los primeros mil días más de 1.100%, como parte de una reasignación de partidas presupuestarias.
01-03-2026 21:51
"Esto tampoco les va a gustar"
Al repasar la política de seguridad, el Presidente volvió a apuntar contra la oposición y anticipó: “Esto tampoco les va a gustar”. Acto seguido, reivindicó la gestión de la exministra de Seguridad y destacó lo que definió como un “accionar implacable” de Patricia Bullrich.
Según enumeró, bajo su conducción se promovieron iniciativas como la Ley Antimafia, el registro de datos genéticos y la norma sobre reincidencia y reiterancia con unificación de condenas, además de la implementación del Plan Bandera y el Protocolo Antipiquetes, medidas que —aseguró— buscan enfrentar de manera integral el delito.
01-03-2026 21:48
Milei, enfurecido con la oposición: “Usaron los planes sociales para robar”
En un tono desbocado, el presidente reaccionó ante los comentarios opositores y volvió a responder con los tapones de punta.
“Ustedes, que usaron los planes sociales para robarle a la gente con intermediación y los condenaban a la pobreza, los convertían en esclavos, de qué hablan si además no saben ni siquiera sumar”, disparó Javier Milei, y agregó: “Escondían detrás de las causas justas a un montón de delincuentes para que no les tocaran los robos, manga de delincuentes”.
Frente a la indignación opositora, el libertario insistió en su postura combativa y celebró: “Kukas, yo les voy a avisar algo: me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar, y a la gran mayoría les encanta verlos llorar”.
De fondo, la tribuna libertaria festejaba a los gritos y con cánticos contra el kirchnerismo.
01-03-2026 21:45
"Andá a buscarla al ángulo, kuka"
En un tramo de su discurso, el Presidente aseguró que "ordenar la economía, la seguridad y las calles, nos permitió avanzar con los otros cambios que el país demanda a gritos".
Milei tomó como ejemplo el caso de Aerolineas Argentinas: "Este año, generó ganancias por 100.000 millones de dólares. Anda a buscarla al ángulo kuka".
01-03-2026 21:42
"Kukas, me encanta domarlos"
Kukas, me encanta domarlos, mes encanta hacerlos llorar. Y a la gran mayoría les encanta hacerlos llorar", disparó Javier Milei, nuevamente, contra la oposición kirchnerista que se encuentra en el recinto.
01-03-2026 21:39
"Aislado y temeroso del resto del mundo"
El Presidente defendió la política de apertura económica y la eliminación del cepo cambiario. Señaló, así, que el país se encontraba “aislado y temeroso del resto del mundo”, lo que explicaba la debilidad de la economía argentina.
En ese marco, cuestionó el esquema anterior al afirmar que el Estado fiscal “perseguía a los argentinos de bien” por realizar transferencias o intentar adquirir dólares, operaciones que —remarcó— hoy pueden concretarse sin restricciones.
01-03-2026 21:39
El cruce de Milei a “los golpistas” que defienden la industria nacional para “robarle a los argentinos”
“El Estado estaba tomado por una telaraña de regulaciones que sofocaban el libre mercado, y detrás de cada una de ellas había alguien robándole al argentino con sobrecostos, servicios forzados o multas irrisorias”, lanzó el presidente en otro párrafo de su discurso.
Como ejemplo, Milei remarcó “algunos casos tan alevosos como el sistema de licencias para importación, a través del cual los amigos del poder podían tener un negocio rentable importando al tipo de cambio oficial y vendiendo al paralelo”.
“Por eso no sorprende que haya personas siniestras, y algunos de ellos golpistas, que en nombre de la defensa de la industria nacional, bajo la pátina de un nacionalismo de pacotilla, defiendan el proteccionismo y el control de capitales con su consecuente brecha cambiaria”, apuntó con dureza el presidente, y sentenció: “Esto es abrazar la bandera argentina con la única intención de robarle a los argentinos de bien”.
01-03-2026 21:37
Milei celebró la aprobación de la reforma laboral
Durante la apertura de sesiones, el mandatario puso en valor la nueva normativa y aseguró que se inscribe en el marco de una economía que, según definió, atraviesa “la mayor transformación de la historia”.
01-03-2026 21:29
Javier Milei con los tapones de punta en su apertura de sesiones
Apertura de sesiones: "La justicia social es un robo, manga de delincuentes", cruzó Milei al peronismo
01-03-2026 21:25
"La moral como política de Estado"
"La intención de dar a cada uno lo que es suyo". En una declaración de principios filosóficos, el Presidente volvió a inscribir a la visión de la administración libertaria acorde a los "valores de Occidente".
En un contexto de fuertes intercambios con la oposición, el Presidente afirmó que el país atraviesa un “cambio de época” que, según explicó, se sintetiza en una idea rectora de su gestión: “la moral como política de Estado”. Durante la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias en el Congreso, sostuvo que esa concepción orienta su accionar y adelantó que, desde su perspectiva, existe un “claro orden de mérito” que desarrollaría a continuación.
"En segundo lugar, la eficiencia económica, y por último, el utilitarismo político", expuso como ejes rectores Javier Milei.
01-03-2026 21:23
"Primero agarrá los libros"
Javier Milei continúa con los cruces con la oposición. “Los fascistas son socialistas que entendieron que el camino no era la violencia, por lo menos sé menos bruto y andá a estudiar. En un libro que se llama la doctrina del fascismo, estos personajes siniestros decían “nada fuera del Estado”. Qué tiene que ver eso conmigo, tiene que ver con ustedes, que estaban inspirados en un fascista”
01-03-2026 21:23
"La justicia social es un robo"
Envalentonado por los aplausos de sus seguidores, Milei remarcó que “la Justicia social es un robo” y acusó a los legisladores kirchneristas de “manga de ladrones” y “delincuentes”. “Por eso tienen a la suya presa y va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, por el Memorándum con Irán, por Vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia”, remató. Mientras tanto, los legisladores libertarios vivaban: “Presidente, presidente”.
01-03-2026 21:20
El violento cruce de Javier Milei a la oposición: “Manga de ladrones, delincuentes”
Retomando su estilo característico, Javier Milei aprovechó una ovación de su propia bancada para lanzar una chicana hacia la oposición. “Ustedes también pueden aplaudir, porque soy su presidente aunque no les guste”, disparó.
Cuando los legisladores de la oposición respondieron enojados, Milei insistió: “Ustedes no pueden aplaudir porque se les escapan las manos a los bolsillos ajenos”. Luego, sentenció: “Sigan con las operaciones que después los voy a ir a buscar cuando caigan en la Justicia por mentirosos”.
01-03-2026 21:14
"El ajuste tenía que hacerlo la política"
Javier Milei continúa con el balance de su gestión. Presupuesto y Ley de Inocencia Fiscal. "Los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que se demuestro lo contrario.
"Reformamos la Ley penal juvenil, un régimen penal obsoleto que tenía 45 años de antiguedad. El que las hace las paga", subrayó el jefe de Estado.
01-03-2026 21:10
Inició la exposición de Javier Milei
El jefe de Estado comenzó su discurso haciendo un balance del estado de situación con el que la gestión libertaria se encontró cuando llegaron a la presidencia. Con una situación, según el Presidente, parecida a la de Raúl Alfonsín y el 2001, "hoy la Argentina será grande nuevamente", aseguró.
Un "combo que nos hubiera conducido a ser Venezuela", manifestó.
01-03-2026 21:07
Javier Milei ingresó al recinto para dar su discurso
En medio de ovaciones, el Presidente ingresó al Congreso para dar comienzo a la apertura de sesiones ordinarias. Terminó el cuarto intermedio.
01-03-2026 21:05
"Vamos, Kari"
Ovación en el recinto para la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
01-03-2026 21:00
El ingreso de Javier Milei al Congreso con Victoria Villarruel y Karina Milei
Tras ser escoltado por los Granaderos a Caballo, el presidente Javier Milei arribó al Congreso de la Nación, donde ingresó junto a su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Allí, fue recibido por un conjunto de legisladores, que lo saludaron afectuosamente y le dieron la bienvenida al libertario al Palacio Legislativo.
01-03-2026 20:52
Javier Milei llegará en breve al Congreso
El Presidente ya se encuentra en camino hacia el recinto y en minutos brindará su tercer discurso ante la Asamblea Legislativa en lo que representa una nueva apertura de sesiones ordinarias de su mandato.
01-03-2026 20:48
El Gabinete de Milei ya se encuentra en el Congreso
01-03-2026 20:40
“Gatito mimoso de Trump”
El cartel de Myriam Bregman contra Javier Milei a la espera de su discurso en la Asamblea Legislativa.
01-03-2026 20:36
Las Fuerzas del Cielo llegaron al recinto
Daniel Parisini, más conocido como El Gordo Dan, y el diputado bonaerense Agustín Romo, dicen presentes en el Congreso a la espera de la llegada de Milei.
Ambos responden a Santiago Caputo e integran la agrupación Las Fuerzas del Cielo.
La Corte Suprema de Justicia presente para escuchar a Milei
Horacio Rosatti (presidente de la Corte), Carlos Rosenkrantz (vicepresidente) y Ricardo Lorenzetti, esperando la llegada de Javier Milei al Congreso para escuchar el discurso de apertura de sesiones ordinarias.
01-03-2026 20:25
"Gabinete nacional listo para partir"
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, publicó una foto en la que se ve al gabinete de Javier Milei a punto de partir rumbo al Congreso para escuchar al Presidente.
Nahuel Gallo fue liberado y ya se encuentra en viaje hacia la Argentina
El gendarme argentino Nahuel Gallo, que estuvo detenido en Venezuela durante 450 días, fue liberado este domingo por las autoridades de Caracas. La noticia fue confirmada en redes sociales por su esposa, María Alexandra Gómez, a través de un mensaje atravesado por la emoción.
“Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas”, expresó Gómez, quien días atrás había recibido en vivo, durante una entrevista radial, un llamado telefónico del propio Gallo.
La diputada nacional Cecilia Moreau aseguró en su cuenta de X que en lo que va de la gestión libertaria, "ya cerraron más de 22 mil empresas, 300 mil laburantes se quedaron en la calle y el número sigue en aumento".
EN LA ARGENTINA DE MILEI UN TRABAJADOR ES DESPEDIDO CADA 4 MINUTOSYa cerraron más de 22 mil empresas, 300 mil laburantes se quedaron en la calle y el número sigue en aumento.Pero Milei no hablará de eso porque no gobierna para el pueblo, sino para el poder financiero y las… pic.twitter.com/5hqc2F3xgM
Militancia que responde a Sebastián Pareja en el recinto
Mientras todavía no se observa la presencia de Las Fuerzas del Cielo (la agrupación que responde al asesor Santiago Caputo) en los palcos, la militancia alineada con el karinista Sebastián Pareja entona cánticos al ritmo de “Seba, Seba”.
Militancia que responde al diputado libertario Sebastián Pareja en el recinto
Antonio Riccobene
01-03-2026 19:21
Patricia Bullrich: arquitecta del triunfo legislativo del Gobierno
Las recientes victorias libertarias en el Senado de la Nación tienen nombre y apellido: Patricia Bullrich. Tras la imposición de las reformas libertarias en las sesiones extraordinarias de febrero, la presidenta del bloque libertario en el Senado espera la llegada de Javier Milei al Congreso con una ironía al kirchnerismo.