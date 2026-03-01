Apertura de sesiones: Javier Milei va por 90 reformas en el Congreso y redobla la apuesta en 2026

Live Blog Post

Apoyo al campo y críticas a "Don Chatarrín"

Milei envió señales de respaldo al sector agropecuario. Prometió impulsar una ley que garantice el respeto a la propiedad intelectual en materia de desarrollos genéticos, con el objetivo de evitar que innovaciones locales migren hacia países competidores como Brasil. Sobre las retenciones, fue categórico: aseguró que se reducirán en la medida en que el superávit fiscal lo permita.

En otro tramo de su discurso, el Presidente volvió a confrontar con el empresariado y reiteró cuestionamientos que ya había esbozado en otras ocasiones. “La grandeza requiere tiempo y quiero anticiparles cómo se va a ver el país al que ya estamos yendo. Argentina está experimentando varios procesos virtuosos, el primero es la energía”, afirmó, al destacar que el año pasado las exportaciones totales alcanzaron los 80.000 millones de dólares.

Ante las interrupciones desde la oposición, redobló las críticas y lanzó nuevas alusiones contra el CEO de Techint, Paolo Rocca. “En cinco años pagaban el triple y se llevaban la diferencia, manga de corruptos. Por eso defienden tanto a Piedrita, por eso defienden tanto a Chatarrín de los tubitos caros”, disparó, en una referencia directa al empresario.