Esteban Paulón sobre los próximos vetos: "Milei ya no tiene a los 87 héroes del asadito de Olivos"

Vaticinó que será difícil -pero no imposible- para el Gobierno sostener los eventuales vetos al aumento para jubilaciones, emergencia en discapacidad y restitución de la moratoria previsional. Debido a las peleas con la oposición y los gobernadores, ha ido perdiendo apoyo dentro del Palacio Legislativo y ya no parece contar con los "87 héroes" del año pasado.

- El tema principal hoy creo que es la aprobación del aumento de jubilaciones, moratoria y discapacidad en el Senado. - Algunas de estas leyes que votamos el año pasado, fueron vetadas en su momento por el presidente. Y una sesión que llega mostrando una gran impericia política del gobierno, que es muy mal pagador de sus compromisos. Este proceso de desgranamiento de los apoyos políticos en el Congreso y de parte de los gobernadores que sufre y atraviesa el gobierno de Javier Milei , tiene que ver con su propia torpeza, con no cumplir los compromisos que había asumido con los gobernadores y concentrar como nunca antes los recursos en Nación. Nunca se había visto una situación en la cual los recursos coparticipables caen en participación y se incrementan los discrecionales. Buena parte del superávit fiscal del 2024, lo explica el Impuesto País, que también el gobierno cobró polémicamente porque estaba vencido. Ya caído, el gobierno lo reemplaza por el impuesto de las transferencias a los combustibles líquidos, que no lo vemos. Sextuplicó el impuesto de los combustibles que se paga en todo el país y no se coparticipa. Y reinstaló el impuesto a las ganancias a los trabajadores, la cuarta categoría. La aspiradora fiscal del gobierno hace que las provincias hayan planteado un "hasta acá". Eso se está expresando en el proyecto que se aprobó en el Senado de distribución del impuesto a los combustibles con el coeficiente de coparticipación y de recuperación de los ATP, los adelantos del tesoro nacional.

- Le juega en contra esta pelea a Milei con los gobernadores. Sin embargo, algunos mostraron un poquito de ayuda en el Senado, que tampoco sirvió demasiado porque se aprobaron estas iniciativas. - Creo que hay muchos gobernadores que mostraron la peor cara, de la avaricia. Así perdés noción de una construcción de país. Este es un gran triunfo cultural de Javier Milei: la disgregación nacional. La idea de "sálvese quien pueda". Tuvieron que juntarse para intentar dar una respuesta y ponerle un límite, pero mientras tanto nosotros lo vimos en el Congreso. ¿Cuántos gobernadores a cambio de una explotación minera o de una rotonda levantaron o sentaron un diputado a votar a favor o en contra de la Ley Bases, del paquete fiscal? Algún senador que se llevó alguna valijita también, pero hubo parte de la negociación política. En la sesión, en un momento parecía que no se iba a tratar la emergencia en discapacidad, que no tiene impacto presupuestario y que realmente le da la vida a las familias.

- ¿Diputados va a poder frenar los vetos de Milei?

- Yo creo que sí.

Esteban Paulón sobre el próximo veto de Milei a jubilaciones, moratoria y discapacidad. Esteban Paulón sobre el próximo veto de Milei a jubilaciones, moratoria y discapacidad. Agustin Tubio / MDZ

- ¿Para las tres iniciativas?

- Creo que hay distintos grados. La que está un poquito más complicada es la moratoria jubilatoria, porque en diputado se aprobó con muchas ausencias y abstenciones. Dos tercios de los presentes a veces cuesta un poquito más. Pero creo que las otras iniciativas, que se aprobaron con dos tercios en el Senado, no tendrían por qué no volver a juntar dos tercios. Y en Diputados el rechazo a esas normas alcanzó 40 y 42 votos, dependiendo si es discapacidad o jubilaciones, muy lejos de los 87 héroes de los asaditos de Olivos. El Gobierno tiene un doble de problema, no solo los gobernadores, sino también los sin tierra que salieron a la diáspora esperando algún lugar en alguna lista libertaria y en el Partido Libertario se impuso la línea de Karina Milei y los Menem, que es pureza, pureza, pureza. Esa pureza en las elecciones provinciales al gobierno lo lleva a tener 20% o 30% de los votos. Lo vimos en Santa Fe. En Ciudad de Buenos Aires fue un triunfo del 30%, muy cerquita el segundo, tampoco para descorchar. Vamos a una elección en Corrientes el 31 de agosto, donde el partido libertario puede salir tercero o cuarto, se está hablando de un 10% o 12% de los votos.

- El gobierno decía que iba a judicializar estas leyes si no se sostenía el veto. Entiendo que la sesión en el Senado finalmente sí fue legítima. ¿Por dónde podría denunciar?

- El presidente tiene un problema: le gusta leer mucho de economía, pero no lee la Constitución. La Constitución es clara, cuando las cámaras insisten en un veto, no hay judicialización. Lo lógico sería que si el presidente decide insistir en una ley que fue vetada, hay dos caminos. La justicia lo tiene que rechazar in límine, porque no hay argumento; o tiene que proceder el pedido de juicio político en la Cámara de Diputados. Yo tengo uno presentado por el caso $LIBRA, fue el primero que ingresó en el mes de febrero; hay algunos otros presentados, se podrán ampliar las causales, pero la verdad es que tenemos un gobierno que tiene muchas dificultades para entender que Milei no es emperador, aunque las cuentas de X digan "Milei Emperador". Él preside una república, tiene división de poderes y control cruzado, y hay límites. Sé que es muy simpático, que él va a las bolsas de comercio, que la gente lo va a aplaudir porque les dijo que les va a devolver un montón de impuestos a los más ricos para seguir ajustando a las jubilaciones. Todo bien con el show, pero la Constitución se respeta. Si el presidente no la respeta, no le cabe otra que el pedido de juicio político.

- Lo hablábamos antes de la entrevista, esto de que decían de llevar tanques y disparar contra el Congreso, ¿Qué es lo que opinas? ¿Te preocupa esta actitud en redes?

- Me preocupa la actitud y la doble vara. Si esto hubiese ocurrido en otro gobierno y con actores estaría la jueza Arroyo Salgado ya dictando medidas, allanamientos. Acá no hay perfiles anónimos. O sea, Fran Fijap es una persona real, la hemos visto realmente corriendo en la calle varias veces, un runner libertario. Yen su perfil pone: "Hay que dinamitar el Congreso con los diputados y senadores adentro". Eso es un acto de sedición. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, detuvo a una persona porque puso: "Milei te voy a hacer fleco", que no corresponde, yo no haría un posteo de ese tipo, pero acá no veo nada. Hay un video hecho con inteligencia artificial donde entra una bomba y explota el Congreso, y eso sale de un tanque conducido por el presidente. Daniel Parisini, que es el simpático "Gordo Dan", Fran Fijap, el traductor Glavinich, todos libertarios agitando la violencia y el desconocimiento de las instituciones democráticas. Hay que terminar con la doble vara de una vez, cualquier ataque a la democracia debe ser condenado públicamente. Incluso en el mejor escenario electoral de este gobierno, el Partido Libertario no va a tener más de 16 o 17 senadores nacionales sobre 72, estás a 20 del quórum propio y no va a tener más de 80 diputados, estás a más de 40 del quórum propio.

- Como vos decías, ya no tiene a los 87 héroes del año pasado.

- No, puede ser que el acuerdo electoral con el PRO en la provincia de Buenos Aires le haga que algunos diputados y diputadas del PRO, que estaban un poquito alejados, se acerquen de nuevo. Pero el documento de los gobernadores lo firmó hasta el gobernador de Chaco, que fue en la elección con listas conjuntas con La Libertad Avanza, hay un problema para la negociación política que tiene impacto concreto en el plan económico y en la confianza que Argentina tiene que restituir. Uno ve números macro un poco más ordenados que antes, pero la realidad es que Argentina tiene desinversión extranjera directa, una de las principales cadenas de supermercado acaba de anunciar que está buscando socio local o comprador local para el total del paquete. Se suma a una larga lista de empresas extranjeras que se van. Se fueron inversiones de Vaca Muerta, del sector del comercio, de la Banca, de la finanzas, de la intermediación financiera, de los sectores industriales, de los sectores automotrices.

- Ya que mencionabas al "Gordo Dan", quería hablar de los dichos que generaron muchísima polémica en su streaming Carajo, que te envolvieron a vos.

- Creo que el gobierno tiene una metodología, desde el inicio, de identificar a aquellas personas, sectores, referentes que intentamos ponerle algún límite. En mi caso, desde el Congreso, no solo presenté el juicio político, sino que nos metimos con algunos temas escabrosos como el rol de Santiago Caputo, los gastos de la Inteligencia, las valijas de Laura Arrieta, en marzo ya habíamos presentado un pedido de informes que lo vamos a trasladar a la próxima visita del jefe de Gabinete a la Cámara para que tengan que contestar sobre ese tema. Como son muy playos intelectualmente, no pueden salir del estereotipo: gay, pedofilia, sida. Ellos primero pero detectan un vector. ¿Con qué te voy a atacar? Si Lali Depósito, si María BCRA, si periodista ensobrado. Bueno, este es gay, es pedófilo. ¿Qué es lo que dijo el presidente en Davos? Muchos de los que en enero nos explicaron que Milei no había dicho lo que dijo, son los mismos que construyeron sobre esa misma idea esa acusación a mi persona, en relación a la cuestión de la pedofilia y desearme el VIH. Me queda como algo relevante el amplísimo rechazo y repudio que tuvo, no por mi, sino por sentir que esto es un ataque y degrada la calidad democrática de casi todos los partidos políticos, salvo La Libertad Avanza en el Congreso, todos los demás se expresaron. Y pienso en las miles y miles de personas del colectivo LGTB.

Esteban Paulón sobre los dichos homofóbicos de los libertarios. Esteban Paulón sobre los dichos homofóbicos en el stream Carajo. Agustin Tubio / MDZ

- Y a los que les llega eso.

- Y no solo les llega, sino que cuando se ven con otro vuelven a sentir, después de 15 años de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, que otra vez discutimos si la homosexualidad se vincula con la pedofilia. En honor a eso presenté una denuncia penal que tiene distintas aristas, establece distintas responsabilidades.

- ¿Contra quiénes?

- Por calumnias e injurias contra Pablo Pazos, el que directamente me acusa y me ataca, vinculando sexualidad, pedofilia, sida, etcétera. Y después contra Daniel Parisini, Carajo, Mariano Pérez y el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, que ya me había hostigado en redes. Ahí vamos por una contravención vinculada a discriminación, hostigamiento, acoso.

- ¿En el canal ya habían protagonizado antes algo parecido?

- En general, sí. En mi caso, la mayoría de los ataques eran virtuales y de alguna mención, entrevista, medio, más bien menospreciando mi rol, no un ataque tan directo. Esto evidentemente ha sido orquestado porque, incluso yo que hace más de un año que recibo mensajes en las redes de "pedófilo, pedófilo, pedófilo", digo: es una operatoria. Acá se notó una organización. Hubo una persona real que salió a atacar y, detrás de él, cientos de cuentas. Y la verdad es que soy muy activo en las redes, pero nunca me sentí así. Gente con la que he hablado, que lo ve desde afuera también. Por eso creo en la reacción, se sintió como que hubo un ataque orquestado.